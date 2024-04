Cuidá tus riñones: las infusiones naturales que ayudan a evitar los problemas renales

Los riñones son fundamentales para mantener el equilibro del cuerpo y su bienestar, ya que son los órganos que depuran el ácido que producen las células del cuerpo y equilibran agua, sales y minerales en nuestra sangre, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).

Las consecuencias de que los riñones no estén en su mejor estado son varias, como la enfermedad renal crónica. Además, estos órganos son responsables de la producción de hormonas que regulan la formación de glóbulos rojos. Es por eso que mantenerlos saludables no es solo una opción, es una necesidad.

Frente a esto, la adopción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades como la diabetes y la hipertensión son esenciales. ¿Cómo poder apoyar la salud de tus riñones? ¡A través de infusiones naturales! En esta nota, exploraremos cómo algunas bebidas naturales pueden ser tus aliadas en el cuidado renal.

Hábitos para cuidar la salud renal

Para preservar la salud de los riñones, es esencial adoptar hábitos que promuevan su correcto funcionamiento.

Tomar infusiones naturales bajo supervisión médica es esencial para evitar contraindicaciones. (Fuente: Pexels)

Aquí destacamos algunas recomendaciones claves y cómo ciertas infusiones naturales pueden complementar estas prácticas:

Hidratación adecuada : tomar aproximadamente dos litros de agua al día es crucial para facilitar la eliminación de toxinas y evitar la deshidratación.





: tomar aproximadamente dos litros de agua al día es crucial para facilitar la eliminación de toxinas y evitar la deshidratación. Dieta baja en sal : reducí la ingesta de sal y ayudá a prevenir posibles enfermedades renales.





: reducí la ingesta de sal y ayudá a prevenir posibles enfermedades renales. Alimentación saludable : consumí una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y lácteos desnatados, y hacé de esto un hábito diario.





: consumí una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y lácteos desnatados, y hacé de esto un hábito diario. Evitar sustancias nocivas : es importante limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaquismo.





: es importante limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaquismo. Ejercicio regular: no todo es alimentación, la actividad física ayuda a eliminar toxinas a través de la transpiración.

3 infusiones naturales que pueden beneficiar tus riñones

Cola de caballo : conocida por sus propiedades diuréticas, es utilizada para tratar la retención de líquidos y las infecciones urinarias. Aunque carece de evidencia científica robusta, es popularmente recomendada para la limpieza renal.





: conocida por sus propiedades diuréticas, es utilizada para tratar la retención de líquidos y las infecciones urinarias. Aunque carece de evidencia científica robusta, es popularmente recomendada para la limpieza renal. Diente de león : esta planta tiene potentes propiedades diuréticas y se ha usado tradicionalmente para aumentar la producción de orina y mejorar la salud de las vías urinarias.





: esta planta tiene potentes propiedades diuréticas y se ha usado tradicionalmente para aumentar la producción de orina y mejorar la salud de las vías urinarias. Ortiga verde: ayuda en la retención de líquidos y la depuración de toxinas, apoyando así la función renal.



Tiene un efecto diurético natural que puede ser beneficioso para quienes sufren de infecciones urinarias, ayudando a eliminar bacterias del sistema urinario mediante el aumento del flujo de orina.

Es fundamental consultar a un médico antes de comenzar cualquier tratamiento con infusiones naturales, especialmente si se tienen condiciones de salud preexistentes o se está bajo medicación.



La infusión de ortiga puede ayudar a prevenir y tratar infecciones urinarias al aumentar la producción de orina. (Fuente: Unsplash)

Otra infusión natural: complementa tu rutina con agua de limón para fortalecer la salud renal

Además de las infusiones de cola de caballo, diente de león y ortiga verde, integrar el agua de limón en tu rutina matutina puede amplificar los beneficios para tus riñones.

Esta práctica simple y revitalizante es ampliamente reconocida por sus múltiples beneficios para la salud renal, destacados por instituciones como la Mayo Clinic.

Los compuestos del limón pueden mitigar la inflamación, beneficiando también a los riñones. (Fuente: Pexels)

Beneficios clave del agua con limón para los riñones:

Optimización de la función renal : los minerales como el potasio y el magnesio en el limón facilitan la eliminación eficiente de toxinas.





: los minerales como el potasio y el magnesio en el limón facilitan la eliminación eficiente de toxinas. Aporte vital de nutrientes : la vitamina C y las vitaminas del complejo B son esenciales para el mantenimiento de la salud y la funcionalidad de los órganos.





: la vitamina C y las vitaminas del complejo B son esenciales para el mantenimiento de la salud y la funcionalidad de los órganos. Reducción de la inflamación : estudios señalan que los compuestos del limón pueden mitigar la inflamación, beneficiando la salud renal.





: estudios señalan que los compuestos del limón pueden mitigar la inflamación, beneficiando la salud renal. Regulación de la presión arterial : el limón ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables, crucial para la protección renal.





: el limón ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables, crucial para la protección renal. Control de peso y prevención de obesidad : los polifenoles en el limón contribuyen a la gestión del peso, lo que a su vez reduce la carga sobre los riñones.





: los polifenoles en el limón contribuyen a la gestión del peso, lo que a su vez reduce la carga sobre los riñones. Prevención de consumo innecesario de alimentos : Tomar agua con limón puede ayudar a diferenciar entre hambre y sed, evitando el picoteo que puede ser dañino.





: Tomar agua con limón puede ayudar a diferenciar entre hambre y sed, evitando el picoteo que puede ser dañino. Equilibrio ácido-base : a pesar de su acidez inicial, el limón tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo, importante para la salud renal.





: a pesar de su acidez inicial, el limón tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo, importante para la salud renal. Reducción del estrés oxidativo : los antioxidantes en el limón protegen a los riñones de daños celulares.





: los antioxidantes en el limón protegen a los riñones de daños celulares. Estimulación de la diuresis : como diurético natural, el limón promueve la producción de orina, crucial para limpiar los riñones.





: como diurético natural, el limón promueve la producción de orina, crucial para limpiar los riñones. Prevención de cálculos renales: el incremento en la hidratación y el flujo urinario ayuda a evitar la formación de cálculos renales.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.