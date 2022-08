Viaje a Disney: esas son las fechas más económicas para visitar el parque

Unas vacaciones a Walt Disney World no son baratas, pero para aquellos decididos a visitar el parque más famoso del mundo, una planificación cuidadosa les permitirá ahorrar cientos de dólares. La estructura de precios en los parques de Disney están sujetas a cambios año tras año, pero hay algunas tendencias de precios que pueden darte una idea de cuándo es el momento más barato para visitar.

Los precios de los boletos de Disney World comienzan en u$s 109 y alcanzan un máximo de u$s 159. Esto no incluye un impuesto sobre las ventas del 6,5%. Sin embargo, Disney divide el año en "estaciones" en función de lo ocupados que esperan que estén sus atracciones, por lo que viajar en estas épocas es clave para conseguir boletos más económicos.

Además, según la demanda, Disney lanza descuentos especiales destinados a varias épocas del año cuando la demanda es baja, pero la disponibilidad es limitada.

CUÁNDO SON LAS MEJORES FECHAS PARA IR A DISNEY WORLD Y QUE SALGA MÁS BARATO

Históricamente, febrero y septiembre son los meses más económicos para visitar Disney World, aunque algunos días en enero y agosto también son más asequibles. Esto sucede porque comienzan las clases en los Estados Unidos. Además, el clima de invierno y otoño hace más llevadero el recorrido por los parques.

A pesar de que las entradas se mantienen constantes, el resto de los precios bajan al máximo.

Las fechas más baratas para ir a Disney son:

Del 8 al 13 de enero

Del 22 al 27 de enero

Del 29 de enero al 3 de febrero

Del 21 al 26 de agosto

Del 27 de agosto al 1 de septiembre

Si estás de vacaciones con un presupuesto limitado, considerá reservar un paquete durante un descuento estacional a u$s 200 la seña. Mientras más días compres, más barato te salen las entradas a los parques.

CÓMO AHORRAR EN TU VIAJE A DISNEY

Otra manera de economizar tu estadía en el parque es quedarse en uno de los hoteles de Disney, ya que incluyen el transporte a los parques . Además, hay que estar atentos a las libretas de cupones que se encuentran en casi cada hotel, almacén o restaurante del parque. Estos sirven tanto para salir a comer, como en entradas a otras atracciones y shows programados dentro del parque.

Otra característica que ofrece Disney es que se trata de uno de los pocos parques en el mundo que te dejan ingresar con tu propia comida. Comer en un restaurante dentro del parque es bastante costoso: una hamburguesa, una gaseosa o incluso una botella con agua puede costar más del doble de su valor fuera del parque. Por esta razón, ahorrar en cada detalle, no es una alternativa, sino una práctica necesaria.