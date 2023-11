Verano 2024: el lujoso y exótico resort, que queda en Brasil, y es perfecto para unas vacaciones en familia

Se acercan las vacaciones 2024 y la mayoría de los argentinos ya piensan a donde viajar para poder relajarse y disfrutar del verano. Por esta razón, las playas de Brasil son siempre una alternativa tentadora para quienes disfrutan del mar.

Los hoteles all inclusive aparecen como una gran alternativa para aquellos que buscan una opción completa, sin tener que preocuparse por nada. En Brasil, hay una amplia variedad de opciones para disfrutar tus vacaciones en familia.

Al norte del país, en Praia Do Forte, se encuentra este imperdible resort.

¿Cuál es el lujoso resort de Praia Do Forte que es ideal para vacaciones en familia?

A una hora de Salvador de Bahía se encuentra Tivoli Ecoresort Praia do Forte, un lujoso y exótico resort que cuenta con un predio de 300 hectáreas y 12 kilómetros de playa.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte es el lugar perfecto para pasar unas vacaciones en familia, ya que ofrece una amplia variedad de servicios para niños y bebes, incluyendo un club infantil.

El Tivoli Ecoresort Praia do Forte ofrece muchas actividades para hacer tus vacaciones muy divertidas. (Foto: Tivoli Ecoresort Praia do Forte)

El hotel cuenta con actividades que van desde yoga hasta paseos en caballo por la playa. Todas las opciones que ofrece el resort tienen como objetivo conectar con la naturaleza del lugar, incluso podés disfrutar del espectacular nacimiento de las tortugas en la arena.

La mayoría de las habitaciones del resort all inclusive tiene vista al mar. Además, cuenta con un increíble spa para poder relajarte al 100%. En el hotel hay 6 restaurantes donde podrás comer, y un buffet que funciona 24 horas.

El precio de la estadía incluye comida y bebida ilimitada. Las tarifas para una semana en enero van desde U$S 2947 por persona.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte: ¿dónde queda el resort perfecto para tus vacaciones 2024?

El hotel Tivoli Ecoresort Praia do Forte se encuentra en Av. do Farol 39,Açu da Torre, Praia Do Forte. Está a una hora y media en auto desde Salvador de Bahía.

Para llegar desde Argentina, podés tomar un vuelo hasta Bahía y desde ahí viajar en auto o micro hasta el hotel. Viajando en avión, el tiempo total de viaje es de 4 horas y 15 minutos.

También se puede llegar en auto desde Buenos Aires, pero la duración de viaje es de 52 horas. Se recomienda parar para dormir o turnarse el tiempo de manejo entre varias personas.