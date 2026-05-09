Ubicado en la comarca de L’Horta Sud, en Valencia, Llocnou de la Corona es un destino que destaca por su tamaño y su singular encanto. Con tan solo seis calles y una superficie reducida, este pequeño municipio se ha transformado en una curiosidad turística de la Comunitat Valenciana. Su ambiente apacible y sus fachadas tradicionales invitan a disfrutar de la esencia de los pueblos de antaño. A escasa distancia de València capital, Llocnou de la Corona se erige como un destino ideal para una excursión breve. Además de su relevancia histórica, brinda la posibilidad de disfrutar de una visita relajada, perfecta para los entusiastas de la fotografía, el turismo rural y las escapadas culturales. Los orígenes de Llocnou de la Corona se remontan al siglo XVII, cuando se fundó un convento en la zona en 1676. Con el paso de los años, el convento fue abandonado, pero alrededor de él comenzaron a levantarse casas y barracas para los trabajadores de las tierras cercanas. Así nació este pequeño núcleo de población, conocido desde entonces como La Corona. La actual Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, uno de los principales símbolos del municipio, fue construida sobre el solar de la antigua ermita. Su edificación comenzó en 1899 y finalizó en 1902, en un estilo neogótico que todavía hoy conserva su elegancia original. En su interior, los visitantes pueden admirar un retablo neoclásico y una atmósfera que refleja la historia viva del lugar. Aunque su tamaño es limitado, Llocnou de la Corona dispone de múltiples rincones que merecen ser explorados: La llegada a Llocnou de la Corona es un proceso sumamente sencillo, dado su proximidad con la capital valenciana. Desde Valencia, basta con tomar la V-31 o la CV-400 en dirección sur y seguir las indicaciones hacia Llocnou de la Corona; el trayecto no excede los 15 minutos en vehículo. Por otro lado, quienes partan desde Torrent pueden acceder mediante la CV-36 hasta conectar con la CV-400, recorriendo tan solo 12 kilómetros. Asimismo, si se emprende el viaje desde Silla o Catarroja, la duración es igualmente breve, dado que es suficiente con seguir la carretera local que une los municipios de L’Horta Sud, con una distancia aproximada de 10 minutos.