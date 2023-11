Florianópolis: secretos del destino de Brasil que eligen cada vez más argentinos

Dinámica, hospitalaria, moderna, con playas impresionantes y naturaleza desbordante. Así podría describirse a Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil , uno de los destinos más elegidos por los argentinos que viajan al país vecino .

Por todo esto y por su cercanía, a dos horas en vuelo directo desde Buenos Aires y a unos 1700 kilómetros en auto, ' Floripa' siempre encabeza el ránking de los destinos más buscados para viajar en verano, después de Río de Janeiro.

Según datos proporcionados por el Ente de Turismo de Florianópolis a El Cronista, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 arribaron a la isla unos 130.000 argentinos desde los aeropuertos de Buenos Aires y Córdoba, una cifra récord desde 2012. En tanto, otros 80.000 llegaron por tierra.

Pese a la incertidumbre cambiaria que se vive en la Argentina, la cifra va en aumento para el verano 2024 . La aérea ultra lowcost Flybondi aumentó sus frecuencias a este destino de 3 vuelos semanales a 1 diario en diciembre y a 3 diarios en enero y febrero, mientras que para marzo operará con dos vuelos diarios. Aerolíneas Argentinas, GOL y JetSmart también incrementaron su oferta.

Isla de Campeche. Gentileza: Destino Floripa & Região

Elegida 10 veces el mejor destino turístico de Brasil , la historia de Florianópolis está influenciada por inmigrantes alemanes, italianos y portugueses, lo que se refleja en su arquitectura y, sobre todo, en su gastronomía. A esto se le suma una gran diversidad de paisajes naturales formados por manglares, lagunas, dunas, colinas, pequeñas islas y paradisíacas playas. Un combo de experiencias que se vuelve irresistible para cualquier viajero .



Cuáles son los tres bares argentinos elegidos entre los mejores 50 del mundo

Playas, la joyita de la isla





Florianópolis cuenta con 42 playas para todos los gustos. Jurerê, Brava, Canasvieiras, Armação, Lagoinha, Campeche, Matadeiro, Ingleses y Joaquina , entre otras, ofrecen una gran variedad de escenarios: desde un mar tranquilo hasta olas poderosas para practicar surf y deportes acuáticos, largas extensiones de arena, tranquilidad, animación e increíbles puestas de sol.

Para quienes buscan calma, Lagoinha do Norte es para muchos la más linda de la isla por su mar súper tranquilo, como si fuese el Mar Caribe. Para quienes quieran ver un atardecer inolvidable sobre el mar, Ponta das Canas. Para quienes pretendan un mar salvaje, la indicada es Joaquina. Y para quienes deseen una playa de arena blanca y mar transparente, la famosa Campeche.

Otra propuesta para conocer las diferentes playas de la isla es embarcarse en el barco pirata desde el muelle de Canasvieiras. La empresa Escunas Pirata ofrece paseos de 4 horas a pura música y animación con vistas panorámicas y una parada en la Praia da Costeira da Armação para almorzar. El valor del paseo es de $ 130 reales por persona .

Playa Joaquina. Gentileza: Destino Floripa & Região

Naturaleza, aventura y relax en Santo Amaro da Imperatriz





Florianópolis es mucho más que sus playas. A unos 40 kilómetros de distancia se encuentra Santo Amaro da Imperatriz, un municipio catarinense famoso por sus aguas termales y por sus actividades de turismo aventura.

Allí, rodeado de la exuberante selva de la Sierra do Tabuleiro, se encuentra el complejo Plaza Caldas da Imperatriz Resort & Spa. El hotel cuenta con varias piletas y jacuzzis de agua termal donde el agua llega hasta los 39° y diferentes propuestas de bienestar para sus huéspedes. Para quienes no estén alojados, cuentan con planes para pasar el día.

Para los más aventureros, la empresa Apuama Aventuras ofrece diferentes propuestas para empaparse de la naturaleza del litoral con un poco de adrenalina. Un imperdible es el rafting en el Rio Cubatão, uno de los principales de la Gran Florianópolis.

Rafting en el Rio Cubatãouno. Gentileza: Apuama Aventuras

El río cuenta con una gran variedad de tramos para rafting, cada uno con características diferentes como velocidad del agua, desniveles y piedras. De modo que hay niveles de adrenalina y diversión para todos los gustos, los más aventureros y los que les gusta hacer las cosas con calma.

Los paseos se realizan en balsas aptas para 5 y 7 personas y duran aproximadamente una hora. El trayecto es muy divertido, ideal para grupos de amigos o familias. Es apto para todo público, aún personas sin experiencia, y niños a partir de 12 años, según el nivel del río. El precio es de 120 reales por persona.

Otra de las actividades que ofrece Apuama es arborismo: un sendero contemplativo suspendido sobre árboles, donde hay que atravesar 12 plataformas en altura, siempre sujeto a un arnés de seguridad. El sendero termina con una tirolesa de 70 metros sobre un lago. Acá el requisito para los niños no es la edad, sino medir más de 1,10 metros. El precio es de 95 reales por persona.

Arborismo, una actividad apta para niños. Gentileza: Apuama Aventuras

Gastronomía creativa: ¿dónde y qué comer?





Florianópolis es una de las cuatro ciudades brasileñas que forman parte de la Red Internacional de la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, junto con Belém, Paraty y Belo Horizonte.

Es el mayor productor de ostras de todo Brasil y el lugar ideal para probar frutos de mar. Esto se puede comprobar en muchos de los restaurantes de la isla y, sobre todo, en el Mercado Municipal de la ciudad.

Allí se encuentra Box 32, favorito tanto de turistas como de locales para probar los platos más típicos de la isla. El local fue fundado dentro del mercado en 1984 por Beto Barreiros, su dueño, a quien se lo puede ver todos los días trabajando allí y conversando con la gente.

Ostras y camarones en Box 32. Gentileza: Intriper

Dueño de incontables anécdotas, Barreiros recuerda el día en que le enseñó a hacer caipirinhas a Astor Piazzola. "Vino un día a tomar algo y le mostré cómo se prepara una caipirinha. Yo no sabía quién era. Al otro día volvió con tres amigos y pidió que les mostrara también. Ahí se presentó y me invitó al concierto que iba a dar esa noche. Me dijo que tomó la mejor caipirinha de su vida", relata con la foto de Piazzola en el local, por donde también pasaron muchas otras celebridades.

Algunos de los clásicos que se pueden probar son los pasteles (como una empanada frita) de camarón, de queso y de berbigão (un molusco tradicional de las costas catarinenses), los bolinhos de bacalao, ostras, cangrejo y camarones en diferentes preparaciones.



Otro lugar donde se puede probar la rica gastronomía de la isla es Pier 54, ubicado a los pies del Puente Hercílio Luz. Si bien se especializa en frutos de mar, también se pueden encontrar carnes y otros platos en el menú. Es ideal para visitar de noche y contemplar las hermosas vistas a la bahía, con música en vivo de piano de fondo.

Pier 54. Gentileza: Intriper

Pero no todo es frutos de mar. La pizzería Leone's es un clásico que lleva casi 20 años en Florianópolis. Con ingredientes caseros y de primera calidad, prepara pizzas a la piedra con una masa fina y crocante y una larga variedad de sabores y combinaciones para elegir. El lugar tiene una vista privilegiada de la isla, menú sin gluten y un espacio dedicado a los más chicos, donde pueden aprender a cocinar su propia pizza.

Recibe sólo a 20 personas por noche y fue premiado como el mejor restaurante de Argentina

La hora mágica: atardecer en Santo Antônio de Lisboa





La isla cuenta con varios puntos donde ver el atardecer. Uno de los más mágicos es en Santo Antônio de Lisboa, un pequeño pueblo de pescadores que fue el primer asentamiento azoriano en Florianópolis.

Acá el sol se pone sobre un mar súper calmo, detrás de una extensa playa rodeada de pequeñas colinas y vegetación. Un escenario romántico que se complementa con calles empedradas y angostas, arquitectura de la época colonial, coloridas fachadas y una iglesia que data de 1750.

Los fines de semana se puede visitar una feria de artesanos donde se destacan los trabajos hechos con cerámica. Para comer, sobre la costa hay algunos restaurantes y bares para sentarse con vista al mar. Uno muy recomendado es Freguesia Oyster Bar, un restaurante especializado en mariscos, que cultiva sus propias ostras y las sirve frescas en su local, recién extraídas del mar. Aquí el festival de ostras con consumo libre por persona cuesta 189 reales.

Iglesia de Santo Antonio de Lisboa

¿Y si llueve?





Una de las novedades de este verano es Wow Park, un lugar con trampolines, juegos y camas elásticas para grandes y chicos. Un plan divertido si toca un día de lluvia o si se quiere descansar por un rato del sol, ya que es un lugar cerrado. El valor de la entrada es de 70 reales los 50 minutos.

Otra alternativa es tomar el bus turístico, By Bus , que recorre 23 puntos turísticos de la ciudad con algunas paradas. Hay diferentes rutas y el boleto cuesta 150 reales por persona.

¿Dónde dormir?





Canasvieiras Inn (3 estrellas). Hotel a 100 metros de la playa de Canasvieiras, en el norte de la isla de Santa Catarina. Cuenta con piscina, terraza y sala de fitness. Una habitación para hasta 3 personas cuesta en enero 2024 desde 500 reales con desayuno incluido.

Hotel a 100 metros de la playa de Canasvieiras, en el norte de la isla de Santa Catarina. Cuenta con piscina, terraza y sala de fitness. Una habitación para hasta 3 personas cuesta en enero 2024 desde 500 reales con desayuno incluido. Hotel Quinta das Videiras (5 estrellas). Un sofisticado hotel boutique de lujo con solo 16 suites ubicado en la zona de Lagoa da Conceição. Cuenta con piscina y spa. Una habitación en base doble cotiza alrededor de los 1000 reales la noche.

Un sofisticado hotel boutique de lujo con solo 16 suites ubicado en la zona de Lagoa da Conceição. Cuenta con piscina y spa. Una habitación en base doble cotiza alrededor de los 1000 reales la noche. Porto Sol Beach (3 estrellas). Cuenta con salida al mar y dos hoteles ubicados en las playas de los Ingleses y Cachoeira do Bom Jesus. Cuenta con piscina, canchas de deportes, estacionamiento, gimnasio y kids club. Una suite para hasta 4 personas cuesta 980 reales la noche con desayuno incluido.

Gentileza: Hotel Quinta das Videiras

¿Cómo llegar?





Flybondi, la primera aerolínea ultra low cost en Argentina, cuenta actualmente con 3 vuelos semanales a Florianópolis y desde diciembre aumentarán la frecuencia a un vuelo diario. En los meses de enero y febrero, los de mayor demanda, tendrán 3 vuelos diarios con tarifas desde los $ 66.085 por tramo.

En marzo la frecuencia se mantendrá en 2 vuelos diarios y a partir de abril hasta junio 3 vuelos semanales los días miércoles, viernes y domingo.

El vuelo sale desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y llega al aeropuerto internacional Hercílio Luz de Florianópolis, premiado como el mejor de Brasil. La low cost vuela también a otros destinos en Brasil, como Río de Janeiro y São Paulo.

En los vuelos desde y hacia Brasil, aclaran que se incluye gratuitamente en el billete una pieza de equipaje de mano de hasta 30x20x40cm y una pieza de equipaje de mano de hasta 45x25x55cm, que en conjunto no pueden superar los 10 kilos.

También vale aclarar que para viajar a Brasil solo se necesita Documento Nacional de Identidad. El pasaporte no es necesario.