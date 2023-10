Escapadas: el hotel que rompió con el paisaje de la costa en Villa Gesell y alojó a figuras consagradas de la música

Miles de familias planean una mini escapada de fin de semana para alejarse del ajetreo diario de CABA. Los atractivos pueblos bonaerenses son un gran ejemplo. Al mismo tiempo, otros aprovechan las agradables temperaturas para visitar y empezar a sentir la brisa del mar.

La Costa Atlántica esconde numerosos atractivos que van más allá del sol, la playa y la espuma de su agua. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, por lo que comenzar a planificar a dónde ir de vacaciones y alojarse es una tarea que lleva bastante tiempo.

Con sus interminables playas y un espíritu bohemio que atrae a viajeros de todos los rincones del país, Villa Gesell se erige como un auténtico tesoro balneario. Pero además, allí resalta un imponente complejo que supo hospedar a muchas figuras nacionales e internacionales.

El particular hotel de Villa Gesell en el que supieron dormir Mercedes Sosa y Sandro

Muchos balnearios bonaerenses tienen un gran corredor de hoteles a pasos de la playa, pero en Villa Gesell resalta por sobre el resto la imponente construcción circular del Hotel Coliseo, un histórico complejo de la ciudad de la Costa Atlántica.

Sus 15 pisos de altura y su aspecto llamativo lograron captar la atención de los turistas que, desde 1989, pueden disfrutar de este irruptivo alojamiento que resalta por sobre las otras hosterías alineadas al corredor playero.

Figuras musicales de la talla de Mercedes Sosa, Roberto Sánchez, más conocido como "Sandro"; Diego Torres y Carmen Flores, fueron algunos músicos que disfrutaron de la vista de la ciudad que, desde el séptimo piso hasta la terraza, se puede apreciar de una forma única.

No solo artistas musicales se hospedaron en el Hotel Coliseo. El arquitecto y escultor argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien en 1980 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz; el ex tenista José Luis "Batata" Clerc y el ex arquero Amadeo Carrizo, fueron otras figuras que disfrutaron las instalaciones de este imponente complejo.

¿Cómo llegar al Hotel Coliseo de Villa Gesell desde CABA en auto?

Para llegar al Hotel Coliseo de Villa Gesell se tiene que tomar la Ruta 2, con sentido a la Costa Atlántica. En la ciudad de Dolores, se debe tomar la Ruta 63, que conduce a varias costas bonaerenses.