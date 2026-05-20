En esta noticia Escapadas: descubre la playa termal secreta a un paso de un pintoresco pueblo costero

En la actualidad, muchas personas buscan espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina cotidiana, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado tras las celebraciones de fin de año, ya sean Navidad, Año Nuevo u otras festividades.

Si lo que realmente necesitas es hallar un lugar que te ayude a aliviar el estrés acumulado desde finales del año pasado, no puedes dejar de visitar esta maravillosa playa.

Por esta razón, muchos optan por emprender un viaje en automóvil hacia destinos que están rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son el principal atractivo.

En México, existen numerosos rincones que ofrecen estas aguas, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que contribuye a que la tranquilidad sea un elemento primordial en la experiencia.

La playa de aguas termales y arena blanca que se encuentra a 20 minutos del pueblito costero más preferido por los viajeros expertos (foto: archivo).

Escapadas: descubre la playa termal secreta a un paso de un pintoresco pueblo costero

Si usted busca disfrutar de las playas y anhela distanciarse de la vida urbana sin necesidad de un desplazamiento considerable, la playa Agua Caliente, ubicada en el encantador pueblo de La Ventana en Baja California Sur, se presenta como una alternativa excepcional.

A lo largo del año, las aguas se mantienen cálidas, alcanzando una temperatura óptima y su oleaje es apacible. Los paisajes ofrecen un espectáculo idóneo para contemplar un atardecer o un amanecer, donde se puede observar una asombrosa mezcla de colores en el cielo, que abarca diversas tonalidades de naranja, fucsia y violeta.

La playa de aguas calientes y arena blanca que queda a 20 minutos del pueblito costero más preferido por los viajeros expertos (foto: archivo).

Este destino es célebre por sus aguas termales, que, según los lugareños, brotan de un volcán oculto en las profundidades de la región.

El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye de manera significativa a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve.

Es crucial tener presente que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar a las pozas.

Al llegar, una de las primeras impresiones que experimentará, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría ocasionar lesiones en la piel o incluso quemaduras en manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua.

Escapadas: la ruta perfecta para llegar a la playa de Agua Caliente en Baja California

A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su cercanía al encantador pueblo de La Ventana, ubicado al sur de La Paz, facilita un acceso ágil y conveniente. Para arribar a la playa Agua Caliente, deberás dirigirte hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal.

Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para continuar por el Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, debes girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por el Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, alcanzando así tu destino final.