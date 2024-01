Emigrar: los 5 lugares más baratos del mundo para vivir en 2024 y que tienen paisajes de ensueño

La revista Internartional Living reveló cuáles son los cuatro destinos más baratos para vivir en 2024, tanto en América Latina como en Asia. Esto resultó sorprendente porque la mayoría de los argentinos elige países de Europa para emigrar.

Emigrar no es una decisión que se toma de un día para el otro. Implica evaluar indicadores como la seguridad, la salud, el costo de vida y los salarios, entre otras características. Además, deberán contar con la suficiente cantidad de dólares que les permita subsistir hasta acomodarse.

¿Cuáles son los países más baratos para vivir?

México

México es la cuarta opción del ranking elaborado por la revista. Tiene pueblos modernos, resorts elegantes, cientos de playas, buceo y esnórquel de clase mundial.

" Un presupuesto mensual típico para dos personas que viven un estilo de vida cómodo de clase media probablemente no excederá los u$s 2000 ", precisa la publicación.

Se puede encontrar fácilmente excelentes comidas de varios platos en restaurantes por u$s 3 o u$s 4 por persona. Por ejemplo, una almuerzo con opción de agua o cerveza artesanal cuesta u$s 8. " Incluso las comidas en restaurantes finos, incluida una cerveza o una bebida sin alcohol, suelen costar menos de u$s 20 por persona ".

En lo que respecta a la atención médica, en México es excelente. Las consultas están entre 30 y 50 pesos mexicanos. En tanto, los especialistas alrededor de u$s 75.

Las consultas odontológicas también resultan accesibles. "Los chequeos van desde gratis hasta alrededor de $ 20, las coronas cuestan $ 200 o más, y los implantes cuestan entre $ 700 y $ 1000".

Por otro lado, las propiedades también son accesibles. Los extranjeros pueden comprar una casa dentro de las 31 millas de la playa o 62 millas de una frontera internacional, pero deberán establecer un fideicomiso.

Malasia

La tercera alternativa es Malasia, una joya escondida del sudeste asiático y un destino ideal para los amantes de las aventuras. Con Tailandia y Singapur cerca, "la asequibilidad de Malasia y las más de 800 islas capturan los corazones de muchos".



Su costo de vida es asombrosamente bajo, un país soñado para quienes tienen ingresos fijos. En comparación con Estados Unidos o Europa, los alquileres son bajos y los gastos de vivienda se ubica entre un tercio y un cuarto del salario.

Además, en la mayor parte de los casos, los dueños buscan inquilinos que sean buenas personas y cuiden de sus propiedades . Por otro lado, en el caso de comprar una casa, los impuestos son menores.

De todas maneras, se recomiendan estar atento a los riesgos cambiarios porque el dólar suba y baja al igual que otras monedas. Al estar compuesto con ciudades transitables, la circulación de coches no es frecuente y la opción más usada es el transporte público.

Los colectivos públicos tienen aire acondicionado y Wi-Fi gratuito, y un viaje de un extremo a otro de la isla puede costar tan solo u$s 5. "En Kuala Lumpur, la capital de Malasia, el sistema de transporte público es igual de bueno y un serio competidor para ser el mejor del país".



Tailandia

Tailandia es la segunda opción para vivir en 2024. Está ubicada entre Myanmar, Laos y Camboya, también comparte frontera con Malasia y tiene una historia y una cultura tan únicas como antiguas.

Bangkok, capital de Tailandia, también conocida como Krung Thep por los lugareños, es la ciudad perfecta para quienes buscan una vida más cosmopolita llena de moda, dispositivos tecnológicos y noches.

Alquilar un departamento con una habitación cerca de la estación de tren cuesta u$s 829 al mes. También cuentan con servicios de salud de primer nivel.

En lo que refiere al transporte, los trenes en Bangkok son eficientes y confiables. " Las carreteras de todo el país también están en muy buenas condiciones, y puedes encontrar un coche de alquiler por unos 30 dólares al día ".

Colombia

El primer lugar de los países más baratos para vivir en 2024 se lo quedó Colombia. Aunque en los últimos cinco años los costos de vida incrementaron de manera constante, esto no parece ser un impedimento para los extranjeros.

En áreas prósperas se puede vivir a partir de $ 1000 por mes en ciudades pequeñas como Manizales y Pereira y $ 2000 por mes para ciudades populares como Medellín.

"Bogotá tiende a tener precios de alquiler más bajos que ciudades como Medellín y Cartagena, y puedes encontrar una casa de dos habitaciones por $ 1000 al mes", aseguran desde Internartional Living.



Un dato a tener en cuenta es que en Colombia se aplica un sistema de estrato escalonado para determinar el costo de los servicios públicos, también se incluye a los servicios de luz, gas natural, telefonía e internet.

"El sistema asigna un número estrato a los vecindarios en función del ingreso promedio de sus residentes", detallaron. Por ende, los barrios de estrato bajo reciben tarifas subsidiadas , mientras que los de más alto pagan más .