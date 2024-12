Emigrar después de los 60 años: el país de Europa que tiene el mejor sistema de salud para los inmigrantes

Decidir emigrar después de los 60 años es un paso importante, y uno de los aspectos clave a considerar es el acceso a un sistema de salud eficiente. Un país de Europa se destaca por ofrecer a los jubilados atención médica de primer nivel a costos razonables, combinando excelencia y asequibilidad.

Portugal se presenta como una opción atractiva con su sistema de salud mixto, que es tanto público como privado. Sus políticas permiten ofrecer precios competitivos y una cobertura amplia.

Para quienes planean dar este gran paso, es esencial conocer los requisitos de la Visa D7, una alternativa especialmente pensada para jubilados, que les permite residir legalmente en el país y disfrutar de su calidad de vida.

Emigrar después de los 60 años: Portugal tiene el mejor sistema de salud para los inmigrantes

Portugal ofrece 2 opciones principales en cuanto a la salud:

El sistema público, conocido como Serviço Nacional de Saúde (SNS)

(SNS) El sistema privado, ampliamente utilizado por expatriados de más de 60 años debido a sus ventajas.

El SNS garantiza cobertura para la mayoría de los servicios médicos esenciales, con pequeños copagos en casos no urgentes.

Según el sitio de International Living, cuenta con un esquema bien estructurado para emergencias, lo que asegura que cualquier persona sea atendida en hospitales públicos sin costo significativo.

El seguro privado en Portugal ofrece acceso a atención de primer nivel y cobertura de costos más bajos (Fuente: Pexels)

El seguro privado en Portugal es asequible en comparación con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. En Portugal, una consulta médica privada puede costar entre u$s 65 y u$s 145, pero con seguro, la tarifa promedio baja a solo u$s 17,50.

Los planes privados de este país europeo también cubren servicios fuera del país durante viajes, lo que ofrece tranquilidad y respaldo adicional.

La infraestructura sanitaria de Portugal incluye hospitales y especialistas organizados en redes eficientes. Esto facilita el acceso rápido a ginecólogos, cardiólogos y dermatólogos, quienes operan en complejos hospitalarios modernos con servicios multilingües para expatriados.

Muchos expatriados mayores de 60 años prefieren el sistema privado por la calidad y menores tiempos de espera, incluso, con posibilidades de ser visitados a domicilio (Fuente: Pexels)

Requisitos para emigrar a Portugal: La Visa D7 para jubilados

Una de las principales alternativas para emigrar a Portugal es la Visa D7, diseñada para quienes desean residir en el país con ingresos estables y una cobertura de salud adecuada.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal y su Embajada en Argentina, estos son los requisitos que se deben cumplir: