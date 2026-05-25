Ni Argentina, ni Brasil: este resulta el país más hermoso de América Latina y no se equipara con ningún otro (Fuente: Sec. de Turismo Gobierno de México).

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En su más reciente edición, la prestigiosa revista Condé Nast Traveler ha revelado su listado de los 40 países más bellos del mundo, en el que se destaca a México como el destino más hermoso de América Latina y el segundo a nivel mundial, siendo superado únicamente por Australia.

Este notable reconocimiento resalta la enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y expresiones culturales que hacen de México un destino incomparable en todo el continente.

¿Cuáles son los paisajes naturales de México que no puedes perderte?

Desde el Caribe hasta el Pacífico, México se manifiesta como un mosaico de escenarios naturales que evocan la estética de una postal.

Playas paradisíacas, desiertos, selvas, montañas y formaciones geológicas singulares convierten al país en un destino integral para quienes son apasionados de la naturaleza y la aventura.

Esas Playas paradisíacas son un atractivo indiscutido, así como los desiertos y selvas que habitan el territorio.

La diversidad geográfica ofrece infinitas oportunidades para explorar.

Cada rincón posee su propio encanto y singularidad.

10 ciudades imperdibles de México que debes visitar

El reconocimiento internacional de México trasciende su belleza natural. México combina cultura, historia y gastronomía de una manera que pocos destinos logran igualar. Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida y San Miguel de Allende ofrecen un recorrido a través de siglos de arquitectura colonial, arte indígena y sabores que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Asimismo, el país ha conseguido preservar sus raíces ancestrales mientras se posiciona como una potencia turística moderna. Sus festivales, música, colores y tradiciones cautivan a viajeros de diversas partes del mundo, convirtiendo a México en un destino inigualable que invita a la exploración y el disfrute cultural.

Ni Argentina, ni Brasil: este resulta el país más hermoso de América Latina y no se equipara con ningún otro.

Ranking de los países más bellos del mundo, según Condé Nast Traveler

El listado global de Condé Nast Traveler ha posicionado a Australia en la primera posición, seguido de México y Brasil, que ocupa el tercer lugar. Completa el top 10 Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia y Colombia, que también se destaca como una de las joyas naturales más apreciadas del planeta.

Este resultado subraya la creciente relevancia de América Latina en el ámbito del turismo global, donde México se establece como el núcleo del turismo cultural y ecológico en el continente, atrayendo a un número cada vez mayor de visitantes interesados en su rica herencia y biodiversidad.