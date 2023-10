El pueblo que queda a 1 hora y media de CABA y que es ideal para una escapada con tus mascotas

Muchas personas no pueden tomar vacaciones o realizar escapadas de fin de semana largo porque no encuentran sitios para ir con sus mascotas o, simplemente, no cuentan con alguien que se ocupe de sus animales durante su ausencia.

Para muchos, las mascotas son miembros de una familia, por lo que se los tiene que tener en cuenta para llevar adelante diferentes planes familiares.

No todos los lugares son petfriendly. Sin embargo, este pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires se ofrece como un lugar imperdible para asistir con animales.

Escapadas: el curioso hotel que queda a 2 horas de CABA, sus habitaciones son vagones de tren y los amantes del turismo rural deben conocer

El pueblo que sirve una cerveza premiada en Alemania, queda a 2 horas y media de CABA y es ideal para una escapada gastronómica

La escapada a poco más de 60 kilómetros de CABA que te brinda la posibilidad de ir con tu mascota a disfrutar del aire libre

La pequeña ciudad de San Vicente invita a sus visitantes a conocer su laguna, la reserva ecológica (a la que podés llevar a tu mascota) y sus diferentes estancias. Está a tan solo 66 kilómetros del bullicio de CABA.

Este lugar tiene un gran legado histórico y un atrapante ambiente natural. Su enorme predio alrededor de la laguna de San Vicente es una opción inmejorable para disfrutar de unos buenos mates y un paseo familiar junto a tus mascotas.

Algunos restaurantes y estancias permiten la concurrencia con animales. Se puede almorzar o cenar e, incluso, alojarse en sus cabañas a orillas de la laguna y disfrutar de un entorno campestre ideal para los perros. También se puede visitar el Museo Histórico "17 de octubre", ubicado en un predio que le perteneció al expresidente Juan Domingo Perón.

El lujoso hotel de campo que queda a poco más de 1 hora de CABA y es ideal para un fin de semana con tu pareja

La ciudad entrerriana que queda a 5 horas de CABA y es ideal para los amantes del turismo rural

¿Cómo llegar a San Vicente en auto desde CABA?

Para llegar a San Vicente se tiene que tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas. En el cruce con la Autopista Presidente Perón, hay que tomar la bajada de la Ruta 16 e ingresar al pueblo por la calle El Pampero, en un viaje que dura poco más de 1 hora.

¿Cómo hago para ir a San Vicente en tren o colectivo?

El trazado de la Línea Roca hacia San Vicente dejó de funcionar hace más de 40 años. Sin embargo, se puede llegar a esta ciudad por medio de colectivos.

El servicio de la Línea 79 tiene salida desde Plaza Constitución .

El 435 (de la Empresa San Vicente) tiene como cabecera la Estación de Lanús

La línea 503 tiene punto de partida desde la Estación de Alejandro Korn.