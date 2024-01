El país sudamericano que es un paraíso tropical y que está en el Top 10 de países para emigrar como jubilado

En un rincón poco explorado pero lleno de tesoros, un país de América Latina se ha convertido en un destino encantador y figura en el Top 10 de destinos preferidos para jubilarse, según la revista de turismo International Living.

Para quienes buscan una nueva calidad de vida luego de haber trabajado durante décadas, Colombia se presenta como una oportunidad increíble. ¡Aprovechá esta información si tu deseo es emigrar!

Desde playas soleadas hasta montañas frescas y la selva amazónica, el país latinoamericano ofrece una diversidad de paisajes impresionantes.



Emigrar: Colombia es uno de los mejores países para jubilados, según un estudio

Para los jubilados, Colombia presenta beneficios notables en términos de asequibilidad y facilidad de viaje entre regiones.

Según la revista de turismo mencionada, Colombia se encuentra actualmente en el puesto 10 de los mejores países para emigrar siendo jubilado.

Delante del país colombiano, y dentro de Latinoamérica, solo se encuentran Costa Rica (1), México (3), Panamá (4) y Ecuador (6).

Santander, con su terreno accidentado y pueblos coloniales encantadores, y Boyacá, con sus casas estilo español, son solo algunos ejemplos de las joyas que Colombia tiene para ofrecer.



Colombia es uno de los mejores 10 paises del mundo para emigrar siendo jubilado. (Fuente: Unsplash)

Colombia es mucho más que su belleza natural; también tiene vibrantes centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cartagena. Aunque el tráfico puede ser caótico, estas ciudades cuentan con comunidades de expatriados en crecimiento.



En términos de atención médica, las principales ciudades cuentan con sistemas médicos bien desarrollados, y los costos son significativamente más bajos en comparación con los Estados Unidos.



Una de las razones más convincentes para considerar Colombia como destino de jubilación es su asequibilidad.

Emigrá a Colombia como jubilado si ganas más de u$s 900 por mes. (Fuente: Unsplash)

A pesar de los aumentos en los precios de alquiler y alimentos, Colombia sigue siendo un lugar donde se puede vivir cómodamente con presupuestos modestos.

Desde ciudades como Manizales y Pereira, donde u$s 1000 al mes es suficiente, hasta Medellín y Cartagena, donde u$s 1500 a u$s 2000 al mes ofrecen una calidad de vida excelente, Colombia presenta opciones diversas para diferentes presupuestos.



Colombia ha adaptado sus programas de visas en los últimos cinco años, haciendo más accesible la residencia para jubilados.

Bajo los nuevos estándares, los ingresos mensuales requeridos para la visa de jubilación son asequibles, teniendo que recibir 3 jubilaciones mínimas (total de u$s 900).



El costo de solicitar la visa de jubilados en Colombia es de aproximadamente u$s 400. (Fuente: Unsplash)

¿Qué documentos son requeridos para tramitar la Visa de Jubilación M-11 en Colombia?

Acá vas a encontrar los documentos fundamentales para solicitar una visa de jubilación en Colombia.

Fotocopia del pasaporte: una copia de la primera página del pasaporte válido que muestra los datos biográficos del solicitante. La copia puede ser a color o blanco y negro. Prueba de ingreso legal al país: copia de la página del pasaporte que presenta el último sello de entrada o salida de Colombia. Fotocopia de la visa anterior: en caso de haber tenido una visa colombiana anterior, como visa de estudiante o turista. Prueba de pensión: carta o certificado emitido por el gobierno, una empresa pública o privada (las pensiones privadas son más difíciles de aprobar que las públicas), entidad extranjera o misión diplomática o consular del país del que proviene la pensión. Este documento debe demostrar que el solicitante recibe un ingreso mensual de pensión no inferior a los tres (3) salarios mínimos legales vigentes.

En Cancillería de Colombia podes comenzar con tu trámite de la Visa tipo M. (Fuente: Unsplash)

Proceso de Visa para Jubilados en Colombia

Solicitud online : todas las solicitudes de visa se realizan online a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ( Cancillería ).





: todas las solicitudes de visa se realizan online a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ( ). Seguimiento : podés verificar el estado de solicitud utilizando el enlace y código de acceso proporcionados en el correo electrónico de confirmación.





: podés verificar el estado de solicitud utilizando el enlace y código de acceso proporcionados en el correo electrónico de confirmación. Tiempo de aprobación : la aprobación de visas tipo M puede demorar entre 30 y 60 días.





: la aprobación de visas tipo M puede demorar entre 30 y 60 días. Registro de Visa : una vez aprobada, debés registrar la visa en persona en un plazo de 15 días.





: una vez aprobada, debés registrar la visa en persona en un plazo de 15 días. Formulario y cita: completá el Formulario Único de Trámites en línea de Colombia y programá una cita para obtener su tarjeta de identificación de extranjero.





completá el de Colombia y programá una cita para obtener su tarjeta de identificación de extranjero. Tiempo de entrega: la nueva tarjeta de identificación se entrega en un plazo de 7 a 10 días.