El top 10 de los mejores países para emigrar siendo jubilado: 5 están en América Latina

Un país que no es el más barato de la región (está dolarizado y su economía no tiene vaivenes), pero que cuenta con bajos impuestos a la propiedad, un sistema de salud accesible y no posee impuesto a la renta extranjera.



La Ciudad de Panamá, una capital cosmopolita, es el principal centro cultural y económico de este país que más ha crecido financieramente en el último tiempo, ofreciendo un paisaje urbano que mezcla altas construcciones al mar, el canal y un bosque tropical.



Hay distintas visas de entre 12 y 18 años para quien desee probar inicialmente la experiencia panameña antes de decidir finalmente instalarse allí.