El país de Latinoamérica que es una de las mejores opciones para emigrar como jubilado, según los expertos

Si estás considerando mudarte a otro país para disfrutar de tu jubilación, es importante conocer cuáles son las mejores opciones disponibles para emigrar en Latinoamérica.

Este país se posiciona como una de las mejores opciones para emigrar como jubilado, brindando diversas ventajas tanto económicas como sociales para quienes buscan un nuevo comienzo en su etapa de retiro.

¿Cuál es el país de Latinoamérica que es la mejor opción para emigrar como jubilado?

Panamá se convirtió en uno de los destinos preferidos por los jubilados que buscan mudarse a Latinoamérica. Su combinación de un costo de vida accesible, calidad de vida y un clima cálido durante todo el año lo hacen ideal para quienes desean una vida más tranquila.

En particular, la Península de Azuero, a unas cinco horas de la Ciudad de Panamá, destaca por su ambiente relajado, playas vírgenes y una comunidad acogedora de expatriados, según los expertos del sitio web Internacional Living.

Además, la región ofrece muchas actividades al aire libre que favorecen un estilo de vida saludable como:

Pesca

Senderismo

Panamá es uno de los destinos más elegidos por jubilados que desean mudarse a Latinoamérica. (Foto: Pixabay)

El costo de la vivienda es más bajo que en otros países y el sistema fiscal panameño tiene beneficios para jubilados, como la exoneración de impuestos sobre pensiones extranjeras. Los servicios de salud son buenos y accesibles, y la vida social es activa gracias a la presencia de una creciente comunidad de expatriados.

Con una excelente calidad de vida, una oferta gastronómica local fresca y un ambiente relajado, Panamá es una opción destacada para aquellos que buscan disfrutar de su jubilación en un lugar tranquilo y económico.

Requisitos para obtener la visa para jubilados de Panamá

La "Visa de Pensionado" de Panamá es una opción accesible para jubilados que deseen mudarse al país. Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el gobierno panameño.

El principal requisito es contar con una pensión mínima mensual de u$s 1.000, garantizada de por vida. En caso de tener una pensión inferior a esa cantidad, pero superior a u$s 750, se puede compensar con una inversión inmobiliaria de al menos u$s 10.000 en el país.

Para obtener la "Visa de Pensionado" en Panamá, los jubilados deben cumplir con requisitos específicos. (Foto: Freepik)

Los documentos necesarios para solicitar la visa incluyen:

Registro del pasaporte en el Servicio Nacional de Migración.

Certificado de buena salud emitido por un médico panameño.

Carta de certificación de la pensión recibida.

Certificado de registro público de propiedad, si se posee algún bien en Panamá.

Constancias de pago y certificaciones de la empresa que abona la pensión.

Carta de antecedentes penales.

Certificados de matrimonio o nacimiento, si es aplicable.

Al cumplir con estos requisitos, los jubilados podrán acceder a la visa de pensionado y disfrutar de los beneficios que Panamá ofrece para quienes eligen pasar su jubilación en el país.