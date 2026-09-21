Más de 300.000 jóvenes nacidos en 2008 ya solicitaron el Bono Cultural Joven 2026 , a poco más de un mes de que finalice el plazo para acceder a la ayuda. El programa ofrece 400 euros a quienes cumplen o cumplen 18 años durante este año.

La quinta edición incorpora nuevas posibilidades de uso del dinero, como la compra de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos de contenido cultural. La solicitud permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

¿En qué se pueden gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven?

La ayuda contempla dos modalidades. En la primera, los beneficiarios pueden distribuir los 400 euros entre distintas categorías: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y materiales de creación artística; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, y otros 100 euros para consumo digital o en línea.

¿En qué se pueden gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven? Fuente: Shutterstock

La segunda modalidad permite destinar los 400 euros a una única categoría. Las opciones incluyen cursos y talleres culturales, tanto presenciales como en línea, instrumentos musicales o medios y materiales para la creación artística.

¿Quiénes pueden solicitarlo y hasta cuándo?

El Bono Cultural Joven está dirigido a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años durante 2026. Además de tener nacionalidad española y residencia legal en España, también pueden acceder solicitantes de asilo, personas desplazadas temporalmente y extranjeros extutelados que cumplan los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden solicitarlo y hasta cuándo? Fuente: Shutterstock.

El trámite puede realizarse hasta el 31 de octubre a través de la web oficial del programa. Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios disponen de un año para utilizar los 400 euros en alguno de los 3.952 establecimientos y entidades adheridas en España.

La evolución del programa muestra un aumento de beneficiarios desde su creación. En 2022 lo recibieron 277.607 jóvenes; en 2023 fueron 323.668; en 2024, 334.435, y en 2025, 363.054. En sus cuatro primeras ediciones, el número acumulado de beneficiarios alcanzó las 1.298.764 personas.