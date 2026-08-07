En México es común usar el mismo espacio para bañarse y ducharse, pero en Japón primero se limpia el cuerpo y después se entra a la tina.

Para quienes viajan a Japón por primera vez, uno de los mayores choques culturales llega a la hora del baño.

Mientras que en México lo habitual es ducharse y bañarse en el mismo espacio y momento, en Japón el proceso está dividido en dos pasos claramente separados, especialmente en los tradicionales onsen, los baños termales de origen geotérmico que se encuentran repartidos por todo el país.

Por qué primero hay que ducharse y después entrar al agua

Según explica la Organización Nacional de Turismo de Japón, en los onsen es obligatorio lavarse por completo en las estaciones de ducha antes de ingresar a la tina. Estas zonas cuentan con un taburete, un cubo y, en muchos casos, una ducha de mano con jabón y champú disponibles.

La razón detrás de esta costumbre es simple: el agua de la tina se comparte entre todos los bañistas y debe mantenerse limpia en todo momento.

Por eso, ingresar sin haberse aseado antes se considera una falta de respeto hacia el resto de las personas que también usarán esa misma agua.

En México es común usar el mismo espacio para bañarse y ducharse, pero en Japón primero se limpia el cuerpo y después se entra a la tina. Freepik

Otras costumbres a tener en cuenta

Además de lavarse con jabón, es costumbre verter agua caliente sobre el cuerpo antes de sumergirse, un gesto conocido como kakeyu, que ayuda a que el cuerpo se adapte a la temperatura del agua de forma gradual.

El baño en los onsen se realiza generalmente al desnudo, ya que no se permite el uso de traje de baño dentro del agua.

Quienes se sientan incómodos pueden cubrirse con una toalla pequeña mientras caminan hacia la zona de baños, pero esa misma toalla no debe entrar en contacto con el agua de la tina: se dobla y se coloca sobre la cabeza o en el borde del baño.

También se recomienda:

recogerse el cabello largo para que no toque el agua

hablar en voz baja tanto en los vestuarios como en la zona de baños

dejar el teléfono fuera de esta área

evitar nadar o salpicar, ya que los onsen están pensados como un espacio de calma y silencio.

Antes de viajar, muchos visitantes recomiendan consultar la política de cada onsen respecto a los tatuajes, ya que algunos establecimientos tienen restricciones particulares sobre este punto.