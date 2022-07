Chapelco, de local: secretos, coordenadas y planes imperdibles según la estrella del snowboard Nano Cataldi

No hay nada como explorar un lugar con ojos de local. Y en MALEVA, sabemos que eso te puede cambiar por completo la experiencia. Más aún si es una ciudad que ya visitaste, pero cuando tenés los tips del que sabe como nadie, la cosa cambia. Las nevadas de la Patagonia llegaron con todo, augurio de una tremenda temporada. Y viajamos a San Martín de los Andes para encontrarnos con quien nos puede pasar LA data para sacar lo mejor de Chapelco y de la ciudad, que todavía recuerda a una típica aldea de montaña, pero con unos spots con toda la onda.

Ya en el sur, nos fuimos hasta la base del cerro Chapelco para conversar con una de las estrellas indiscutidas del snowboard: Hernán "Nano" Cataldi. Y no solo es un referente de esa ciudad, sino a nivel internacional. Durante más de 20 años, ocupó los podios en cuanta competencia hubiera. Fue varias veces campeón argentino y sudamericano, participó de dos campeonatos mundiales y recibió el Olimpia de Plata al mejor snowboarder argentino. Y hoy, ya más alejado de las carreras pero con los pies bien plantados en la nieve (y en la tabla), abrió Team Chapelco, su propia academia para entrenar a las futuras generaciones que se deslizan por los filos de la montaña.

En realidad, la escuela nació hace unos 14 años. Se había creado como un equipo de snowboard, principalmente formando chicos que compiten. Fue el origen de lo que fue el equipo nacional de snowboard. Pero con el tiempo fue evolucionando y el año pasado sumó el esquí, con una mayoría de chicos desde los 5 años...un verdadero semillero de las promesas de los deportes invernales.

Estamos casi seguros de que Nano conoce Chapelco aún mejor que la palma de su mano, así que - por supuesto - aprovechamos ese conocimiento que todo "insider" guarda y se lo fuimos sacando de a poquito, en un día con mucho frío y nevisca, pero con muy buena onda.

¿Cuál es la mejor pista de Chapelco Nano?

Más que pista, lo mejor de Chapelco es el bosque. Primero, porque es un bosque de lengas, que es espectacular, es lo más lindo que tiene y el lugar más virgen de la montaña. Y como no es tan tupido, la gente puede andar sin problema. No es algo tan normal para encontrar en los centros de esquí. Te metés ahí y te olvidás que estás en uno, te olvidás de los medios de elevación. Estás conectado ahí adentro y no escuchás nada. Chapelco, al ser una montaña baja, tiene mucha vegetación y tiene este bosque que es incomparable. Y ahí se anda de otra forma: no buscás velocidad, no buscás estar tan pendiente de una técnica. Solo buscás aflojar las botas, aflojar un poco las fijaciones, tanto en snowboard como esquí, y empezar a sentir un poquito más los pies. Se trata más de una parte de sensibilidad, que de velocidad o de técnica. A la larga, termina siendo muy bueno para tu esquí o tu snowboard diario, porque empezás a tener sensaciones diferentes en los pies que después lo trasladás a la pista y te ayuda. Pero si tengo que decir una pista, es la Panamericana. Angosta, rápida y entre medio del bosque. Única.

¿Cuál es EL punto de encuentro de la comunidad de snowboarders?

Ahora, el snowboarder y el esquiador van más juntos que antes. Todo lo que es freeski o freeride se hace en esquí y en snowboard, entonces la verdad que comparten mucho de eso. Tenemos algunos puntos donde la gente se junta. Para hacer un freeride, se van atrás del (cerro) Teta...el Backbowl. Hay mucho local y no local que se juntan y hacen la bajada para el otro lado, que es lo mejor porque es la cara sur de la montaña, donde se mantiene la mejor nieve. Y después hacen toda la subida caminando, que lleva un ratito. Es para hacer, como mucho, dos bajadas, por un tema de tiempos y energías que se gastan más subiendo que bajando. Hay caras que son más exigentes, que es para gente con un nivel más alto, pero después hay otras que no tanto. Para gente con un nivel medio que quiere hacer freeride, está muy bueno. Pero se arranca por el bosque, que es planito y te empezás a meter en la nieve honda. Una vez que más o menos te sentís bien ahí, pasás al otro lado, en una cara que no tenga tanto desnivel.

¿Y cuál es el momento ideal para mandarse?

Lo ideal es arrancar a primera hora de la mañana, lo antes posible. Cuando la nieve está recién caída, no se congela. Ahora, si viene de varios días sin nevar y cae una helada, es otra historia.

¿Y cuál es tu momento preferido?

Disfruto la montaña cuando hay poca gente. Cuando vas a andar, disfrutás mucho más cuando no está ese bullicio que se empieza a generar en la temporada. Uno no se da cuenta porque nos acostumbramos. Hace dos años, de pandemia, la montaña abrió y no había nadie. Un día conté 14 personas. Y en esos momentos, empezás a escuchar el rozamiento de la tabla en la nieve, un pájaro carpintero en el bosque: conectás mucho más con el lugar y con lo que estás haciendo. Y otro excelente momento, que pocos aprovechan, es el horario de almuerzo, porque justamente es la hora en que todo el mundo va a comer. Y ahí es ideal para disfrutar a pleno la montaña, tipo 13hs.

Y todo buen momento en la montaña, amerita un buen after. ¿No?

¡Por supuesto! El paso obligado para el after en Chapelco está acá mismo en la base, en Nikyto. Se hace una movida muy linda, con tragos, vinos y espumantes y algunas propuestas de comida. Le ponen mucha onda, traen DJs y es como un punto de encuentro natural que se genera.

El frío trae el hambre de algo potente. Si querés tener una muy buena comida en Chapelco, ¿a dónde vas?

A Wenüy. Ahí hay comida patagónica muy buena, es como un refugio. Encontrás guiso de lentejas o mi preferido, goulash de ciervo. Se come de todo. Una de las mejores cosas de este lugar es que es una típica cabaña de montaña. Entrás y tenés una salamandra prendida, te podés tomar un buen vino...incluso te encontrás algunos perritos durmiendo. Yo, muchas veces les dejo un fogonero grande, y hacen cosas al disco como cordero a la cerveza, y de todo un poco al aire libre.

¿Y más en la montaña, dentro del centro?

En Pradera del Puma, en el Teta, es ideal para agarrar una mesa afuera en un día soleado, sentarse a tomar una buena cerveza y comerse una pizza, mirando al Lanín.

Y en el pueblo, ¿dónde está el spot con los mejores platos?

Hay varios lugares en San Martín, pero uno en el que se come muy bien es La Casona. Tienen platos regionales y ahí sin falta, que probar la trucha y los ravioles de ciervo con crema de hongos.

¿Para unos buenos tragos?

Está Pantera, con una propuesta diferente a lo que se suele ver en San Martín y está muy bueno. Hacen sushi y unos cócteles excelentes.

¿Un buen café para recomendar?

Café Montés, está medio escondido en el pueblo pero el café es excelente. Paso antes de venirme a la montaña, me lo pido para llevar y vengo tomándolo. ¡Listo para arrancar el día!

Chapelco en modo aventura y para foodies.

El centro de esquí - con uno de los bosques más lindos -, está estrenando algunas novedades este 2022, además de seguir súper vigente con las más tradicionales que nunca fallan. Como siempre, Chapelco ofrece paseos en motos de nieve, caminatas en raquetas de nieve y paseos en trineos con perros huskies. Estas actividades las podés hacer en plataforma 1600.

Pero un imperdible, tanto para el día como para la noche, es la Casita del Bosque. En Plataforma 1250, sobre la pista Pioneros, encontrás un parador único para comer platos de la cocina regional, guisos, tortas y cafés. Por la noche, con reserva previa, el programa incluye traslado en moto de nieve desde la base para comer pierrade o fondue maridados con vinos de Bodegas Malma. Imperdible.

///

Foto de la montaña: gentileza Cerro Chapelco.