Europa atraviesa una cambio sin precedentes en sus controles migratorios y, desde 2026, todos los viajeros que ingresen al espacio Schengen deberán cumplir con un nuevo requisito: el Sistema de Entrada y Salida, conocido como EES.

Este registro digital reemplaza definitivamente al sello manual del pasaporte y se convierte en una herramienta obligatoria para quienes viajen desde países que no pertenecen a la Unión Europea.

¿Qué es el EES y por qué será obligatorio en 2026?

El Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) es una plataforma automatizada que registra en tiempo real cada ingreso y salida de los viajeros extracomunitarios. Su función es reforzar la seguridad fronteriza, evitar errores humanos y controlar con exactitud el tiempo de permanencia de cada turista dentro del espacio Schengen.

Con su implementación, el sello físico del pasaporte queda reemplazado por un registro digital que almacena datos personales, biométricos y movimientos migratorios.

¿Cuándo comenzó a regir y a quiénes afecta?

Aunque el sistema se activó oficialmente en octubre de 2025, 2026 es el primer año completo en el que el EES funciona en todos los aeropuertos, puertos y pasos terrestres de Europa.

Afecta a todos los ciudadanos que viajen desde países por fuera de la Unión Europea, incluidos Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú, Brasil y otras naciones latinoamericanas que actualmente no requieren visa para ingresar a Europa. El requisito aplica para estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180.

¿Cómo es el nuevo proceso de registro al llegar a Europa?

A diferencia de una visa o autorización previa, el EES no requiere trámites antes del viaje. Todo se realiza directamente en el punto de entrada.

Al llegar, el viajero debe escanear su pasaporte, tomarse una fotografía facial y registrar sus huellas dactilares. Con esta información se crea un perfil digital que quedará almacenado para futuros viajes, lo que permitirá acelerar la entrada en próximas visitas.

¿Qué información almacena el sistema EES?

El EES registra la fecha y hora exacta de entrada y salida, el punto fronterizo por el que se cruzó, los datos del pasaporte, la fotografía tomada en el puesto migratorio, las huellas dactilares y el historial de ingresos autorizados o denegados.

Gracias a este sistema, las autoridades pueden calcular de manera automática cuántos días de permanencia le quedan disponibles al viajero dentro del límite legal.

¿Quiénes quedan exceptuados del EES en 2026?

No deberán registrarse los ciudadanos europeos ni quienes tengan permisos de residencia o visas de larga duración emitidas por un país del espacio Schengen.

También quedan exceptuadas las personas que ingresen con documentación de larga estancia vinculada a estudios, investigación o programas oficiales de voluntariado.

EES vs. ETIAS: qué cambia en la entrada a Europa

Aunque suelen confundirse, el EES y el ETIAS son sistemas diferentes. El EES actúa directamente al momento de cruzar la frontera y registra los datos biométricos del viajero.

En cambio, el ETIAS, que está previsto para entrar en funcionamiento entre 2026 y 2027, será una autorización previa que deberán completar online los ciudadanos de países exentos de visa para poder abordar un vuelo hacia Europa.

El ETIAS tendrá una validez de hasta tres años, pero no reemplaza al EES, ya que ambos funcionarán de manera complementaria.