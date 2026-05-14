La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos documentales que deben cumplir los ciudadanos estadounidenses, portadores de visa y residentes permanentes para viajar sin inconvenientes. En estos casos, el requerir o no de un visado mexicano dependerá de las circunstancias y el tiempo de viaje, aunque como requisito general todos los visitantes deben contar con un pasaporte completamente válido durante toda su estadía. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los titulares de visado válido de Estados Unidos, ciudadanos y residentes permanentes no necesitan de visado mexicano siempre y cuando viajen por negocios, turismo o en tránsito por menos de 180 días. No obstante, quienes excedan este tiempo de estadía o tengan una residencia temporal deben solicitar una visa para poder realizar el traslado. Las citas se agendan en la web oficial de la SRE, donde se brindarán los pasos a seguir. Además, las autoridades mexicanas exigen que el pasaporte cuente con al menos una hoja de pasaporte en blanco por sello para viajeros aéreos. También es fundamental verificar los activos con los que se viaja antes de salir de Estados Unidos para evitar inconvenientes con las autoridades. Si bien no existe un monto preciso de dinero que se tiene permitido llevar o traer, quienes viajen con instrumentos monetarios superiores a USD 10,000 deben declararlos correctamente antes de salir del país, de lo contrario, pueden aplicarse multas, detenciones y confiscarse el dinero.