En este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1574 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de diciembre

 1°1574 11°8642
 1002  12°1830
 3°9245 13°2699 
 1423  14°5754 
 3775  15°1553 
 6°5845  16°5773
 8341  17°3208 
 9152  18°4531 
 5643  19°5108 
 10°4678 20°2533 

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, puede representar la diversidad y la inclusión, sugiriendo la necesidad de abrirse a nuevas perspectivas y relaciones. La presencia de personas de diferentes orígenes en los sueños puede ser un llamado a la aceptación y la comprensión.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.