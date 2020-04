Estrenos de Netflix en mayo: Billions y qué series y películas se estrenan

Netflix sumó casi 16 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo durante el primer trimestre de 2020, más del doble de sus previsiones para ese período, como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Las nuevas cuentas representan la mitad de los abonados nuevos de todo 2019. Mientras Ted Sarandos, director de Contenidos del gigante del streaming, confirmó que la pandemia de Covid-19 no afectará el calendario de estrenos de Netflix para 2020, llegó el momento de develar cuál de los estrenos de Netflix en mayo repite el éxito de 'Poco ortodoxa'.

Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, es furor en la cuarentena de los argentinos por la pandemia de coronavirus. Está basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, titulado 'Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots'. Se trata de un fenómeno de la plataforma a nivel mundial.