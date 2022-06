Las 10 ciudades de Latinoamérica donde es más caro comprar un departamento: dónde y cuánto salen

La Argentina no es el único país de Latinoamérica donde comprar una casa o un departamento es costoso. En un contexto de inflación creciente que golpea a las economías regionales, se conoció cuáles son las ciudades del cono sur donde tener una propiedad privada resulta más caro.

Los departamentos más caros de América latina están en Uruguay, México, Chile y Brasil. De estos países, y otros más, se desprenden las principales ciudades donde comprar una propiedad que puede llegar a costar por encima de los u$s 2000 el metro cuadrado.

Según un informe realizado por el sitio portaimboliriaio.com, que pertenece a Mercado Libre, las ciudades donde el precio de los departamentos es caro son Santiago de Chile, Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Iquique y Calama, Chile; Punta del Este, Uruguay; Solidaridad (Playa del Carmen), México; y Río de Janeiro y San Pablo, Brasil.

El informe también incluyó datos sobre Miami, Estados Unidos, uno de los destinos turísticos al que viajan y en el que residen distintas comunidades latinas. Sin embargo, el precio por metro cuadrado se ubica alrededor de los u$s 5825.

En Miamu el metro cuadrada sale u$s 5825.

¿Cuánto salen los departamentos en América latina?

Una de las variables que destaca el informe, es que el precio alto de los departamentos en Latinoamérica se debe a "la falta de vivienda" y de "espacios para la construcción", pero principalmente radica en que algunas de estas ciudades son puntos turísticos, como en el caso de Miami.

En Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por las celebridades argentinas, el metro cuadrado se ubica alrededor de los u$s 3174. Mientras que en Chile están entre los u$s 2640 y los u$s 2712, sus ciudades integran el top 10 de los lugares más caros de América latina para comprar departamentos.

Para realizar el informe también se tuvo en cuenta a la Argentina y Colombia. De las regiones mencionadas se tomaron 15 ciudades de referencia que contaran con un número elevado de población y que tuvieran una cantidad considerable de avisos dentro del sitio portalimboliario.com.

De todas maneras, el informe contempla que hay balnearios y poblados pequeños que venden departamentos caros. Allí destaca la Argentina con Cariló y Uruguay con José Ignacio.

Cuáles son los países menos caros para comprar departamentos

El análisis también arrojó datos relevantes sobre cuáles son los lugares menos caros para la compra de departamentos.

Entres las ciudades más baratas para comprar departamentos en Latinoamérica destaca Veracruz, México, donde el metro cuadrado vale u$s 743, mientras que en Colombia está Cúcuta donde cotiza en u$s 687 y en Soacha vale u$s 666.