La zona top en la que los precios de las propiedades están en picada

La pandemia incrementó la demanda por las áreas suburbanas. Sin embargo, dos años después y en medio de un mercado inmobiliario deprimido, con el interés no alcanza para sostener el precio. Y eso es lo que se está viendo en Olivos, donde los precios acumulan tres años consecutivos de caídas, según un informe elaborado por Reporte Inmobiliario (RI).

La comparación se hizo en un área de 7,7 km2 y se usaron datos de los últimos 16 años. El análisis abarcó un sector del área céntrica de Olivos y el Puerto, el corredor de la Avenida del Libertador y desde la avenida San Martín y hasta la calle Díaz Vélez.

"Dentro del GBA en la zona norte, la localidad de Olivos se caracteriza por presentar en líneas generales un tejido homogéneo . Fuera de los corredores de ávidas en general predominan viviendas unifamiliares de baja altura ", destaca RI.

Sin embargo, en el período analizado, la localidad sumó una gran cantidad de torres de gran altura. Esto se observó especialmente en el área céntrica y en el corredor de la Avenida del Libertador.

En la zona estudiada se ven en oferta unidades grandes, de tres, cuatro o más ambientes. Sin embargo, en los últimos informes se empezó a observar cada vez más departamentos de dos ambientes . El precio promedio de las propiedades a estrenar en Olivos se redujo un 1,4% con respecto al de hace un año.

Así, el valor promedio actual se ubica en u$s 3707 por m2 frente a los u$s 3760 registrados en 2021. En relación con 2019, la caída es del 14,4%. Ese año, el valor promedio relevado alcanzaba u$s 4331 por m2.