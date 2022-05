Fabricar una casa en 3 meses es posible: ¿cuánto cuesta conseguir una y qué opciones hay?

Listas para usar. Esa es una de las características excluyentes de las casas llave en mano, las viviendas con terminaciones resueltas que hacen posible que el comprador, de desearlo, pueda entrar a habitarlas prácticamente con lo puesto. La afirmación no admite medias tintas: ¿verdad absoluta o eslogan publicitario? Aun cuando utilizan distintos tipos y métodos de construcción, quienes se dedican a este segmento responden que los resultados son siempre los mismos: casas 100 por ciento habitables desde el momento de la posesión.

Pero si este acceso inmediato es uno de sus distintivos, lo cierto es que otro estriba en los breves tiempos de construcción. Como se sabe, el tiempo es dinero. "Nuestro método constructivo permite que tengamos casas con una duración de obra de entre tres y nueve meses, según el modelo. Es importante destacar que son tiempos de obra y no tiempos totales", explica y distingue Lucas Salvatore, director de IDERO, empresa que se desempeña en este sector. Aun con esta salvedad, destaca, son marcas récord para una construcción habitacional, que permiten reducir entre un 50 y un 70 por ciento el tiempo de entrega de la vivienda.

"Tener un esqueleto preciso es la llave para industrializar la construcción y representa la mayor ventaja de nuestro método", comparte Salvatore. "En nuestro caso, no utilizamos una estructura de hormigón, sino que ejecutamos una estructura portante robusta de columnas y vigas, realizadas en perfiles de alta resistencia laminados", detalla en relación a sus métodos y materiales constructivos. "El steel frame -bastidor, cuadro o marco de acero, en inglés - es un sistema liviano de construcción en seco que tiene menor impacto ambiental que el tradicional. Puntualmente, lo usamos para los muros no portantes, lo que permite independizar la estructura de estos muros, dando flexibilidad de diseño y ejecución", explica.

"En estos momentos tenemos en construcción 14 casas en muy diferentes estados de avances de obra: algunas con tareas preliminares y otras a punto de entregar", contabiliza Esteban Edelstein Pernice en nombre de Victoria Homes, marca de casas llave en mano que forma parte del grupo Castex, firma con 50 años de presencia en el mercado inmobiliario. En este caso, se trata de casas construidas con el sistema tradicional de hormigón y ladrillos, de una planta, con una superficie de 142 m2, y de dos plantas, de 495 m2 de superficie.

Las casas de Idero usan técnicas que permiten reducir entre un 50 y un 70 por ciento el tiempo de entrega de la vivienda.

"Con un equipo propio, nos aseguramos de ofrecer tiempo de obra y entrega de la casa lista para mudarse en el plazo más acotado posible, lapso que dependerá del tamaño del modelo elegido y de sus especificaciones técnicas", detalla Edelstein Pernice, precisando que los plazos de entrega pueden variar entre ocho y 13 meses.

Los temores del potencial comprador, marca el directivo, remiten al concepto original. Llave en mano significa que están incluidos desde los interiores de placares hasta el alambre perimetral, pasando por las mamparas de las duchas, los artefactos de iluminación, el césped sembrado y la entrada peatonal y vehicular, entre otras terminaciones. Asimismo, el precio final comprende los honorarios, permisos de obra, aportes a colegios profesionales, conexión de los servicios y responsabilidad por parte de la empresa constructora respecto a fallas o problemas que puedan presentarse durante la construcción.

Target y oportunidad

De acuerdo con las fuentes, la pandemia también ha potenciado la demanda en este segmento. En Grupo Coria resaltan que, en sintonía con la nueva ola de migración al Gran Buenos Aires, están presentando Casas Medal, un proyecto de casas llave en mano ubicado dentro del country homónimo, sobre la Ruta Provincial 34, kilómetro 10, en Pilar: ocho tipologías desarrolladas en una o dos plantas, en lotes de aproximadamente 1250 m2, construidas sobre platea de hormigón armado con ladrillos portantes y un tiempo de ejecución promedio de seis meses.

"En los inicios de la empresa, el modelo de venta de lote más casa ocupaba casi la totalidad de sus proyectos. Actualmente sigue siendo una opción muy rentable y también gratificante, ya que se vincula con la materialización de los sueños de las familias", comenta Daniela Pérez de Graffe, directora comercial de la firma. Hoy, estima, el combo representa el 17 por ciento del negocio de la compañía.

En Idero, de acuerdo con la línea elegida (tienen dos), el m2 oscila entre US$ 900 y US$ 1000 y entre US$ 600 y US$ 800.

En Victoria House, con todas las especificaciones técnicas, los precios (con todo incluido) van desde los US$ 700 a los US$ 1000 por m2.

En Casas Medal, en Pilar, la oferta lote más casa arranca en los US$ 138.000. Se puede pagar en cuotas.

En Berlín Woods, en Pinamar, los valores de las casas oscilan entre los US$ 130.000 y los US$ 372.000. Los pagos pueden hacerse hasta en 24 cuotas.

Bajo la lupa del mercado, cabe preguntarse si es el lote el que impulsa la venta de la casa o viceversa. Para Augusto Zunino, director de Zunino Propiedades, inmobiliaria con actividad en distintos barrios del Gran Buenos Aires, como desde hace ya un tiempo es el lote el que tracciona la venta debido a dos factores: primero, a raíz de que el metro cuadrado está muy accesible respecto de otros momentos del país y, en segundo término, porque el precio de construcción, si bien se ajustó un poco en los últimos meses, sigue siendo ventajoso.

"Lo cierto es que tener una propiedad llave en mano, nueva, en un terreno de, por ejemplo, 300 m2 con 150 de ellos construidos implica una inversión total de US$ 160.000, de los cuales 85.000 representan el terreno. Esto da un costo total de construcción de US$ 466 el m2. En cambio, si se va a buscar una propiedad con la misma superficie, tanto de terreno como de construcción, el valor de mercado supera los US$ 250.000. Así, la oportunidad está en hallar el terreno y construir con todo incluido", remata el bróker.

Negocio integrado

Desde Berlín Houses, firma platense dedicada al desarrollo de viviendas llave en mano, explican que tienen incorporada a su producción la línea de aberturas, de carpintería, de herrería, de pintura, de mesadas y de vidrios; todas, integradas la obra. "Son rubros que en general hacen que todo se retrase y nos permite cumplir los tiempos con el cliente, que son muy ambiciosos. Berlín Woods, por ejemplo, se hizo en nueve meses", detalla Federico Castillo, CEO de la empresa, refiriéndose al proyecto de casas de este tipo, en Pinamar.

En total, el complejo de la ciudad balnearia -que representa una inversión de US$ 7 millones- cuenta con más de 40 construcciones, entre ellas casas de uno, dos y tres dormitorios con superficies construidas de entre 72 y 193 m2. En su caso, subrayan, las propiedades se entregan hasta con electrodomésticos.

La versión original de esta nota se publicó en el número 340 de revista Apertura.