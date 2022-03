Los precios de los terrenos siguen cayendo: cuáles son los valores barrio por barrio

El mercado de la construcción es hoy poco atractivo. Es que como consecuencia de las pocas operaciones de compra-venta de inmuebles hoy hay récord de propiedades a la venta. Lo que hace que pocos desarrolladores quieran apostar en nuevos proyectos , generando una caída en los valores de la tierra edificable en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos de Reporte Inmobiliario, en el último año se registró una disminución en el valor del suelo por cuarto año consecutivo, esta vez con una baja interanual del 1,5%.



El dato surge sobre terrenos urbanos con capacidad edificable superior a los 800 metros cuadrados (m2) en la ciudad autónoma de Buenos Aires.



El valor de incidencia que surge como promedio de esa muestra compuesta por lotes distribuidos en la mayoría de los barrios de la ciudad es de u$s 539 por m2, lo que representa una leve baja, del 1,5 % con respecto a la registrada el año pasado cuando alcanzaba los u$s 547 por m2.

¿Sigue siendo un buen negocio construir?

Según el último índice que elabora mensualmente el Indec, el costo de la construcción reportó en el primer mes del año una suba mensual del 3,2% y del 49,2% interanual. Se trata de un número por debajo de la inflación que durante el periodo enero 2021-enero 2022 arrojó un alza del 50,7%.

Cada vez hay menos nuevas obras, por las pocas ventas en el sector

Es decir que los costos siguen siendo bajos y todavía edificar es un buen negocio. Sin embargo, para las desarrolladoras hoy no es atractivo encarar un nuevo proyecto.

"La principal traba es que no se venden inmuebles. Hoy hay muy pocas escrituras de compra-venta y en número muy alto de stock disponible, eso genera un freno en las nuevas apuestas ", explica Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Hoy los pocos desarrolladores que apuestan a nuevas obras no solo tienen espalda económica para hacerlo, sino que en la mayoría de los casos se apoyan en "convenios entre los dueños de las tierras. En general se hacen trueques con los propietarios de los lotes con departamentos a futuro", agrega el empresario inmobiliario.



Desde el sector de la construcción aseguran que las medidas empleadas por el gobierno desalientan las nuevas inversiones. "Hoy hay muchas obras en marcha, pero la Ley de Alquileres mató por completo al inversor que apostaba en ladrillos, por eso hoy el que compra metros cuadrados es el inversor final", detalla Tabakman.

La caída de los precios de los lotes para edificar, en la Ciudad de Buenos Aires, muestra menor demanda por parte de las constructoras, que suelen estar atentas ante nuevas oportunidades. "Hay mucho stock del que aún no se pudieron deshacer", agrega.

Y no es casualidad que las obras en marcha se ubiquen en los barrios más exclusivos y se inclinen hacia emprendimientos de lujo. "Los edificios de categoría y el mercado ABC1 es el primero que se recuperará es la apuesta del 2023 para muchos desarrolladores", finaliza el empresario.

Valor de tierra barrio por barrio

Dentro de la oferta actual de lotes en la capital el valor mínimo de venta se ubica en los u$s 125 mientras que el máximo alcanzó los u$s 1686 .



Al igual que en 2021, ya no hay barrios con valor promedio de incidencia que supere los u$s 1000 por m2. Los tres barrios con el valor más caro son Belgrano con u$s 908 de cotización promedio seguido por Palermo (u$s 868) y por Barrio Norte con u$s 831.



Por contrapartida los tres valores más bajos de incidencia se registran sobre barrios ubicados en sur de la ciudad. La incidencia promedio más baja registrada de u$s 127 se dá en Villa Soldati, resultando un poco mejor cotizada la tierra en su barrio vecino de Villa Lugano donde ese valor es de u$s 259 por m2 y por encima de ellos aparece Mataderos con u$s 296 por m2.



Actualmente 51 de los 809 lotes superan el valor de los 1000 u$s/m2 de incidencia, lo que representa el 6,3 % del total. En el año 2019 existían 62 que superaban esa cotización.