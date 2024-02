Miedo vs codicia: los compradores de Bitcoin en la antesala del halving

Entre el miedo y la codicia, los inversores en criptomonedas hoy están parados en un punto medio, a la expectativa y analizando minuciosamente el mercado.

CoinmarketCap, uno de los sitios globales más reconocidos en cuanto a información sobre el mercado de las monedas digitales, publica el índice de "Miedo y Codicia", el cual marcaba 59 sobre 100 a fines de enero y con tendencia ascendente. "Cuando el valor está más cerca de cero, quiere decir que el mercado se encuentra en ´miedo extremo´ que los inversores venden de modo irracional. Cuando la aguja se acerca a 100, el mercado está en una posición de ´codicia extrema´, lo cual indica una probable corrección", detalla el sitio especializado.

El 2023 terminó con datos que inspiraban optimismo: Bitcoin (BTC), la moneda con mayor capitalización del mercado, subió 160% después de varios traspiés que la habían llevado por debajo de los US$ 17.000 en 2022 , muy lejos de su pico de más de US$ 60.000 en octubre/noviembre de 2021.

Así, el 2024 inició con mucha expectativa no solo para la moneda insignia sino también para el resto del ecosistema cripto ya que se vio en otras ocasiones que la suba de BTC derrama a Ethereum y a todas las altcoins (monedas alternativas a las tradicionales) que coexisten en el ecosistema.

Hitos

Dos hechos mueven y mantienen expectante al mercado este año: por un lado, el esperado halving , un evento que se da en el mundo Bitcoin cada cuatro años, cuando se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por liberar BTC al mercado provocando una caída en la oferta y por tanto haciendo subir su precio. El ultimo halving fue en 2020 y en los próximos meses debería volver a verse el fenómeno.

Por otro lado, la aprobación de los ETFs de Bitcoin , un hito en el que el mundo de las finanzas tradicionales empieza a unirse con el de las descentralizadas, también genera expectativas entre los analistas.

Los ETFs - Exchange Traded Funds- de Bitcoin fueron aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 10 de enero y después del entusiasmo inicial que llevó el precio del Bitcoin por encima de los US$ 45.000 vino la corrección. Hoy el Bitcoin ya cotiza en poco más de US$ 51.000.

¿Qué puede pasar de acá en adelante? En el mundo cripto hay entusiasmo pero también muchísima prudencia a la hora de hacer pronósticos.

"Los ETFs de Bitcoin facilitarán el acceso al mercado de criptomonedas, atrayendo a más inversores y liquidez. Aunque no es fácil anticipar la magnitud de los nuevos ingresos y la dinámica del mercado es útil señalar que la introducción de los ETFs de Oro en 2004 llevó a siete años positivos en el precio", subraya Richard Teng, CEO de Binance.

Por su parte, Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, indica que " los ETFs de Bitcoin al contado son muy atractivos porque implican una exposición directa a la principal criptomoneda sin tener que preocuparse por sus particularidades técnicas u operativas . Son instrumentos financieros que les permiten a los interesados que no habían encontrado formas de invertir en BTC, hacerlo ahora usando las vías que ya conocen", explica.

"En resumen, abren nuevas oportunidades para que todo tipo de inversores puedan diversificar sus carteras", postula Serrano.

Teng también es optimista: "La inversión directa en Bitcoin y diversos instrumentos regulados coexistirán, permitiendo estrategias de inversión diversas y adaptándose a diferentes perfiles de riesgo y preferencias. Esto señala una nueva era emocionante de adopción y legitimidad, no sólo para BTC sino también para el espacio cripto en general".

Tomás Wallingre, Product Owner en Quantia.io, hace foco en los efectos del halving: "Se observan ciclos muy marcados de cuatro años, que hasta el momento se vienen reiterando sin interrupciones en toda su historia, marcando una tendencia alcista durante tres años y una tendencia bajista en el año restante. En 2023 BTC: logró un increíble 170 % de rendimiento elevando su valor a US$ 45.000 y reafirmando su posición como un activo de crecimiento"

"Nos encontramos en un punto crucial. Estamos presenciando la expectativa de un segundo año consecutivo en un ciclo alcista, un notable flujo de capital fresco que aumenta la demanda", remarca el ejecutivo de Quantia.io

Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage -una plataforma que se dedica al procesamiento de pagos en criptomonedas o dólares digitales para freelancers y exportadores- por su parte, confía en que el 2024 será un año alcista y asegura que no le sorprendería que BTC llegue a las seis cifras, un valor que varios analistas de mercado ven como posible aunque prima la cautela a la hora de hacer pronósticos en números.

"Hace poco se cumplieron 15 años del momento en el cual Satoshi Nakamoto minó el bloque que dio nacimiento a esta cripto que cambió el mundo. Y desde entonces, si bien atravesó por momentos de grandes caídas, la historia demuestra que es una inversión correcta si se la toma a largo plazo. La reciente aprobación de los ETF es otra demostración de ello", remarca.

Claro, no todas son buenas noticias para el mundo cripto. El interés por los ETFs no fue tan espectacular como se creía en un primer momento, el entusiasmo mermó y el precio de la moneda que había tocado los US$ 45.000 con la aparición de los fondos cotizados bajó a la zona de US$ 42.000.

El banco de inversión JP Morgan hizo su lectura y bajó la recomendación de compra de Coinbase, uno de los grandes Exchange cripto que cotiza como acción en Wall Street. "Creemos que el catalizador de los ETFs que sacó a las criptomonedas de su invierno puede decepcionar al mercado si el entusiasmo y los flujos no se mantienen", dijeron los analistas y llevaron de "neutral" a "infraponderar" las acciones de la compañía.

Cartera diversificada

Más allá de las fluctuaciones de corto plazo, son muchos los que coinciden en el ecosistema cripto, que Bitcoin va a ser un activo más valioso el futuro.

Entonces, ¿como inversores qué podemos hacer para participar de ese mundo sin tomar riesgos desmedidos? Analizar las opciones, interiorizarse sobre el tema antes de invertir y siempre diversificar, una acción clave para reducir el riesgo en cualquier tipo de inversión.

"En cripto hay una máxima reducida en la sigla DYOR: Do Your Own Research o 'hacé tu propia investigación'. En realidad no hay una cartera ideal de inversiones cripto, sino que para cada persona las inversiones en criptomonedas funcionan distinto, en función de sus necesidades, de sus fondos, de su tiempo", explica Serrano.

Según los datos de Coinmarketcap.com, dentro de las criptomonedas no estables detrás de Bitcoin con US$ 844.200 millones de capitalización de mercado le siguen: Ethereum, BNB, Solana, Cardano y una larga lista de altCoin, el nombre que reciben las monedas que llegaron detrás de BTC.

En la antesala del halving, muchos inversores se preguntan si es momento de entrar. "El punto de compra más conveniente suele estar varios meses antes del halving, por lo cual tomando en cuenta las ocasiones previas aún estamos en tiempos de poder ingresar a BTC con la expectativa de suba de precio disparada por el halving", postula Serrano, de Ripio, y advierte: "es imposible predecir el mercado: quienes compraron los máximos históricos no esperaban el bear market casi inmediato y la gran liquidación de 2022. Puede haber casos de 'mal timing' para invertir pero, en general quienes han tenido exposición a cripto de forma ordenada y han podido mantener sus posiciones, terminaron teniendo beneficios", remarca el experto como sugerencia para quienes vayan a poner un pie en este tipo de monedas.

En el mismo tono, Teng, CEO de Binance, deja sus consejos para el inversor: "Todas las monedas digitales están sujetas a altibajos. Por lo tanto, quienes eligen diversificar tienden a perder menos si uno de sus activos sufre una caída significativa. También, es esencial entender si el origen de la criptomoneda es sólido, y no una publicidad sin respaldo".

"El mercado de las criptos está en continuo crecimiento. Las personas las han adoptado para diversificar sus inversiones y también porque son una clase de activo que tiene utilidad, por ejemplo, como medio de pago; otro aspecto que también les añade valor", suma Teng.

Para diversificar más allá de BTC, mirar las monedas que más capitalización poseen y las de mayor liquidez es un buen camino. Ampliando la mirada, Raposo, de Bitwage, destaca que "la amplia ganadora de las subas durante el 2023 fue Solana (SOL), con casi un 1000 % de revalorización respeto a inicio de período. También se destaca Tron (TRX) ya que es la red que se usa para la stablecoin US$T que tuvo mucha adopción en América Latina ya que el gas (comisión) que se paga por cada transacción es más accesible que otras redes, por lo que viene creciendo muy fuerte".

En igual sentido va el análisis de Sebastián Serrano: "En líneas generales, hay señales que Ethereum podría continuar la tendencia alcista del Bitcoin, y que Solana se posicionó durante 2023 como para tener un gran año durante 2024, no solo para su cripto SOL sino para todo su ecosistema de desarrollos y altcoins".

Extendiendo el análisis, el ejecutivo de Ripio apunta que "quedó claro en los últimos tiempos que la tokenización de activos del mundo real (RWA) es un tema candente, con mucho interés particular y sobre todo corporativo, ya que permite consignar derechos sobre activos reales, tanto tangibles como intangibles. Los bienes raíces, por ejemplo, son un sector que se beneficiará muchísimo del avance de los tokens RWA"

Binance pone también sobre la mesa los temas que entienden, influirán al mercado cripto en 2024: "Nuestro equipo de research prevé ocho drivers que estimamos serán tendencia: desarrollos relacionados con el ecosistema Bitcoin, la economía de la propiedad, inteligencia artificial (IA), activos del mundo real (RWAs), liquidez en la cadena y adopción institucional, entre otros temas", dice Richard Teng, CEO de Binance.

"Todo el universo del onchaing gaming o los videojuegos web3 también entrará en la ronda de las oportunidades. Siempre generan grandes comunidades, con un interés que se despliega muy rápido y flujos de capital importantes, lo que produce grandes momentos de inversión", postula Serrano.