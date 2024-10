Trabajar en Accenture: cómo se capacitan sus empleados y qué beneficios tienen

En la edición 2024 de el exclusivo ránking de Mejores empleadores de APERTURA, Accenture volvió a ocupar el 5° lugar en la categoría de empresas con más de 1.000 empleados. Cómo es la estrategia de la compañía que este año atrajo a 3.000 nuevos talentos .

Para Georgina Barrán, el gran desafío del área de Recursos Humanos de Accenture, sector que lidera es "seguir poniendo a las personas en el centro". Y aunque parezca una frase trillada, en el caso de la empresa de consultoría y servicios tecnológicos no lo es ya que emplea a 14.500 personas en el país. "Cada una de esas personas es única, no nos perdemos en los números. Cada una tiene diferentes skills por desarrollar", explica la responsable de hacer que esto suceda. Y detalla: " Somos una compañía que no ofrece tecnología, sino el talento de las personas, de ahí la importancia de que siempre se estén desarrollando, aprendiendo ".



Según números de Barrán, cada lunes -día de ingresos- hacen el on boarding a la empresa unas 200 personas y es muy importante poder transmitirles su cultura. De ahí la necesidad que los procesos estén muy bien aceitados. Así un ‘body' te acompaña en la inducción. "Es como tu compañero de asiento", explica la ejecutiva que trabaja en el 2025 con la proyección de que la economía del conocimiento va a seguir creciendo. Justamente, la compañía acaba de inaugurar en su sede de Parque Patricios un estudio de inteligencia artificial generativa -el segundo en la región- para impulsar la innovación.

El crecimiento de la organización se debe, entre varios factores, a que los equipos en la Argentina trabajan para otros Accentures del mundo. "Están cambiando los perfiles que nos piden. Nos están pidiendo talento más senior, con experiencia para proyectos estratégicos" , explica la responsable del área.

Accenture permite fraccionar las vacaciones por horas y también los días de estudio.

De ahí, Barrán recalca la importancia de una cultura de cercanía y de hacer sentir a todos partes de. Y ese es el rol de los líderes -en todos los niveles- en Accenture. " No queremos que la gente conozca la cultura de la empresa en una presentación, queremos que la viva ", explica.

La empresa también cuenta con la figura de un mentor de la cultura para ingresos más seniors que reciben de alguien con muchos años esa transmisión. "Es para que se sientan acompañados y, a la vez, para sumarlos. Si los sumamos se sienten parte", agrega Barrán.

A pesar de la cantidad de empleados para Accenture la flexibilidad no es un tema, la base es la confianza. La empresa de servicios ya no llama oficinas a sus edificios - el de Buenos Aires está en Parque Patricios-, sino 'espacios de encuentro' con el objetivo de ir a un lugar para generar una nueva idea, que ese encuentro aporte algo.

Por la diversidad de proyecto y clientes con los que trabajan, la ejecutiva explica que no hay una sola manera de trabajar. " Tanto la forma de trabajo como los beneficios dependen del puesto, del proyecto en el que esté trabajando cada persona" , cuenta y asegura que hay programas muy fuertes que dan el marco para manejar poder ser flexibles.

Según la ejecutiva, el talento sigue eligiendo a Accenture por su propuesta integral y el propósito de la firma y los beneficios que acompañan las distintas etapas de la vida de sus empleados. "Tenemos un menú de beneficios y uno eligen según su realidad y sus intereses. Hay algunas propuestas fijas como el gimnasio u otras que se pueden elegir que van desde categorías como turismo hasta mascotas o más crédito", detalla. Incluso, tienen la posibilidad de asignar el dinero mensual en una tarjeta que luego pueden transferir a cuentas comitentes e invertir el dinero como quieran.

En cuanto a las vacaciones, Accenture las contabiliza como días hábiles e, incluso, se pueden fraccionar por horas . Lo mismo se aplica para los días de estudio. También la empresa es una de las pocas que paga a todos sus empleados un porcentaje de sus sueldos en dólares .