Se convirtió en la empresa IT de mayor crecimiento mundial y hoy apuesta a la Inteligencia Artificial

Dos décadas pasaron desde que Martín Migoya junto a Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti fundaron Globant, la empresa de servicios tecnológicos que en 2016 fue valorada en US$ 1000 millones y se convirtió en uno de los primeros unicornios argentinos.

Ocupando el cuarto puesto, por segundo año consecutivo, en el podio de las 100 Mejores en imagen, Globant se mantiene como uno de los líderes en Innovación y en materia de RR.HH. en el ranking elaborado por SEL junto con APERTURA.

Con presencia en 33 países y una dotación de 29.000 empleados, al cierre de esta edición, la empresa estaba valuada en poco más de U$$ 9.400 millones. Según el último reporte financiero, la empresa obtuvo, en 2023, ingresos por US$ 2.100 millones lo que refleja un crecimiento interanual del 17,7%.

Con 18 años en la compañía, Wanda Weigert, directora ejecutiva de la filial argentina, tiene a sus espaldas la responsabilidad de repensar el negocio constantemente y atender la demanda de las industrias locales que se suben a las nuevas tecnologías.

- ¿En qué estadío se encuentra Globant como compañía?

- Estamos mirando hacia un futuro que es siempre de crecimiento. El año pasado cumplimos 20 años y decidimos que no nos podíamos poner nostálgicos. La idea fue pensar, ¿y ahora qué vamos a romper, no?, ¿Qué más vamos a hacer?, ¿Cómo podemos hacer para no solo ser la empresa adulta, sino la empresa que va a seguir rompiendo el statu quo e ir haciendo que las cosas sean diferentes? Esa es la foto que yo veo. Por eso abrimos Berlín, en Alemania; y por eso el año pasado también adquirimos la agencia argentina de publicidad GUT, para consolidar toda la parte de marketing digital, creatividad, branding, que es algo que nosotros no era nuestro fuerte antes. Es como buscar siempre romper los límites.

- ¿La estrategia a nivel negocio viene por abrir otros sectores que eran más chiquititos para la compañía?

- Sí. La oportunidad de todo el mercado de tecnología es enorme, y a la vez hay una oportunidad y una necesidad en las organizaciones de tecnología. El desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI por sus siglas en inglés) también está revolucionando y cambiando todo, y eso para nosotros es una gran oportunidad en el negocio, porque venimos enfocándonos en eso desde hace mucho tiempo, con el desarrollo de muchos productos. Entonces, ahí sí está puesto gran parte de nuestro foco como estrategia de negocio: seguir trabajando en Inteligencia Artificial, seguir viendo cómo ayudar a nuestros clientes a entender este fenómeno, a ver cómo sus negocios y sus industrias van a cambiar en el futuro. Estamos en el negocio de ayudar a nuestros clientes a llegar a sus audiencias a través de tecnología, de una comunicación distinta. Por eso, es que también estamos en este camino de construir toda la parte de comunicación, marketing y creatividad, porque lo vemos como complemento, aunque nuestro foco va a seguir siendo hacer productos de tecnología y desarrollar la transformación digital, todo ello muy apalancado en Inteligencia Artificial.

- ¿Los clientes locales ven los desarrollos en AI como una inversión rentable en este escenario socio económico?

- La AI es aplicada para acelerar ventas, para que la producción sea más eficaz, por ejemplo. Es algo que le va a mejorar al negocio. Pero el tema está implantado, son conversaciones que tenemos regularmente. No hay una disparidad en las necesidades que se están viendo entre clientes del exterior y los locales. Estamos inmersos en esta transformación digital que desde la pandemia explotó muchísimo. Eso lo hizo más fácil.

- ¿Cree que tiene tope la inteligencia artificial?

- Recién estamos empezando a rascar la superficie de donde vamos a llegar con la Inteligencia Artificial y por ahí va a venir mucha de la demanda. La inteligencia artificial es una herramienta para nosotros, no va a dictaminar nuestra vida ni mucho menos, nos va a dar herramientas para que nosotros podamos ser mejores y seguir trabajando sobre esa premisa. Los cambios tecnológicos han pasado en la historia y nos acomodamos. Se crearon nuevas profesiones, se crearon nuevas industrias. Hay que acomodarse, hay que estar cambiando.

- ¿Argentina está lo suficientemente madura como para esa adopción? ¿O la tecnología está yendo mucho más rápido?

- Es que lo que pasa es que se va dando. Es el huevo y la gallina, ¿no? Pensar en los pagos con QR. ¿Cuánto tardamos en adoptarlo? Nada. Está y en algún momento se hace el pico y la adopción va rápido. A medida que se vayan desarrollando esas aplicaciones, el consumidor también se va a ir adaptando y creciendo.

- ¿Y qué industrias son las que más demandan innovación hoy?

- En Argentina, nosotros trabajamos mucho con la industria de finanzas, con los medios de entretenimiento, la verdad que es muy variado. En otros países, lo que está cambiando es la industria de la aviación, las aerolíneas están queriendo trabajar mucho en innovación. En finanzas o la industria automotriz es muy fuerte todo lo que es innovación, incluso AI, Spatial Computing, Realidad Virtual y Realidad Mixta, entre otros. La otra industria que está teniendo un gran cambio y en la que nosotros estamos bastante metidos desde el año pasado, es la industria del deporte, donde están focalizados en ver cómo la tecnología puede cambiar y mejorar la experiencia de consumo, y eso está abriendo muchísimas otras puertas que todavía no estaban siendo tan exploradas.

- ¿Ustedes ven un escenario más favorable a nivel gobierno para que esos cambios sucedan?

- Estamos con muchas ganas de que al Gobierno le vaya bien y de que funcione, porque nos parece que realmente tenemos una oportunidad. Los países que están apostando a la industria del conocimiento están teniendo un crecimiento, en cuanto a generación de talento, en cuanto a educación, trabajo, oportunidades laborales, etc. Es un círculo virtuoso que puede beneficiar al país. Así que, sí, estamos con muchas ganas de que le vaya bien.

- ¿Y la Argentina qué porcentaje representa para la compañía?

- Latinoamérica representa el 23% y dentro de ese número Argentina es el mercado más importante de Latinoamérica, incluido Brasil. Argentina fue un país donde naturalmente el crecimiento se fue dando acá al ser "nuestra casa".

- En 2023 crecieron en ingresos poco más del 17% ¿era lo esperado?

- Fue mucho mejor que el crecimiento de nuestros pares. Veníamos de la pandemia, donde hubo una explosión, y ahora estamos como volviendo a los niveles normales. Por eso le estamos poniendo tanto foco a hacer centros de excelencia en AI, como los que pusimos en México y en Brasil, y todo esto es para poder seguir demostrando y creciendo en el mundo. La consultora Brand Finance, que hizo un estudio de marcas de la industria, nos nombró como la de mayor crecimiento y la 5° marca más fuerte a nivel mundial en la industria. Es un montón para mí, y en 20 años es poco igual. La verdad es que fue un año muy bueno por todo esto, porque además estamos construyendo una marca que es reconocida, y porque nos plantea un futuro súper promisorio.

- ¿Y a qué cree que se debe ese reconocimiento?

- El espíritu, la forma de querer hacer las cosas diferentes, se valora. También creo que el hecho de que la mayoría de nuestro talento esté en América Latina y que tengamos esa cultura latina nos hace únicos y diferentes. Somos una cultura que derrocha productividad, creatividad, y todo eso hace que tengamos una manera diferente de hacer las cosas. Y el cliente lo ve.

- ¿Hoy siguen faltando talentos?

- Siempre falta. No alcanza. El talento es el pilar fundamental de nuestra empresa y de nuestra industria. Nosotros necesitamos talento para seguir creciendo y expandiéndonos. Por eso, le ponemos tanto foco a la necesidad de generar programas de educación, de formación, de entrenar. Y el tratar de convencer a que más chicos y mujeres estudien tecnología.

- ¿Cómo es el día a día con el equipo fundador? ¿Cuáles son las exigencias que tienen hoy, 20 años después?

- Es muy inspirador estar acá. Ellos podrían decir "juego ya en las grandes ligas", y sin embargo son gente 100 por ciento emprendedores y están metidos 100 por ciento en la operación, intentando generar nuevas ideas, nuevos proyectos. Nos juntamos cada dos meses porque todo el equipo directivo estamos muy descentralizados. Y es una usina de ideas totalmente inspiradora.

- ¿Cuáles son las demandas para la Argentina de parte de los fundadores?

Nos piden mucho foco en el negocio, en generar oportunidades, en ver cómo ayudar a las organizaciones y a los clientes en eso. Y luego, en cuidar el talento. Lo tercero es mirar todo lo que se estás haciendo hoy y pensar en cómo se puede hacer distinto y mejor. Tratamos de "hackear" lo que ya existe. Porque si uno se queda en lo que te sale bien, se empieza a achanchar.

- ¿Cuáles son los planes de expansión para 2024?

Queremos seguir expandiéndonos en América Latina, con foco en México y en Brasil. Queremos también seguir creciendo en Europa y en Estados Unidos, por supuesto. Siempre va a ser nuestro foco. Para Globant, nuestro mercado es el mundo. Nunca nos planteamos una manera de generar algo que no sea a través de la exportación y de seguir creciendo otros países, y lo vamos a seguir haciendo. Lo bueno es que seguimos siendo los mismos. Tenemos el mismo espíritu y con una mirada a largo plazo.