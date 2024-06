Por qué cada vez son más los directivos que buscan cambiar de empresa

Incluso en momentos de crisis económica como la actual, hay quienes deciden replantearse su carrera profesional. Llegar a la zona de confort puede ser el motor, pero también están aquellos que buscan cambiar de trabajo en pos de un mejor ingreso. ¿Qué pasa por la cabeza de los directivos que optan por dar el salto?

En primera instancia, es preciso aclarar que "la rotación de ejecutivos es mayor que en el pasado debido a varios factores, como la rápida evolución de las industrias, los cambios en las expectativas laborales, y la búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida. La movilidad profesional se ha convertido en una estrategia común para alcanzar metas personales y profesionales", detalla Alejandro Servide, director de Professionals, RPO y Technologies de Randstad.

"No hay un patrón o molde idéntico en la toma de decisiones hacia un cambio. Éstas pueden ser tan variadas como la modificación del ritmo laboral a la búsqueda de otros desafíos o desarrollo de nuevas habilidades en mercados completamente inexplorados para quien intenta reinventarse", anticipa Verónica Martínez Castro, embajadora de Fundación FLOR.

Según su experiencia, "las reinvenciones ocurren dentro de un mismo carril o carrera y para una misma industria o industria similar, registrándose, en tales casos, el deseo de crecimiento profesional, ascensos en las verticales corporativas o, simplemente, logro de objetivos que se vean reflejados en mayores ingresos, bonos o retribución económica".

"Para entender cuándo es el momento adecuado para dar el salto, es importante poder identificar indicadores claves como: el estancamiento profesional, la falta de desafíos, no estar alineado con la cultura empresarial o bien encontrar mejores oportunidades externas", enumera Iván García, Talent Attraction Manager en Softtek.

"Si bien cambiar de trabajo puede ser una decisión difícil, también podría resultar la mejor decisión para tu carrera. Al hacerlo, recomendamos que hagan una lista de pros y contras del trabajo actual; investiguen el mercado laboral, qué puestos están vigentes, qué industria se mueve, cuánto se paga y qué beneficios ofrecen. Asimismo, sugerimos que hablen con sus jefes para contarles qué pasa, ya que es probable que se les ocurra algo distinto en la conversación", aconseja Dolores Rueda, gerente Business Professionals de ManpowerGroup Argentina.

Incluso, en roles directivos, puede suceder que haya momentos en los que "sientan que han alcanzado un techo en su desarrollo profesional y no logran visualizar oportunidades de crecimiento. Entonces el trabajo se vuelve rutinario y disminuye la motivación. Esa sensación sumada a alguna opción externa en otra organización pueden ser estímulos necesarios para dar el salto", añade García.

"Hay muchas variables por las cuales se busca un empleo en otra empresa. No solo se trata de entrar en zona de confort para desear dar el salto, mucho tiene que ver el ambiente laboral, las posibilidades de crecimiento a futuro, propias y de la empresa, cambios en las políticas, etc. Cuando ocurre es una suma de cuestiones y no de una en particular", opina Sebastián Maciarello, Gerente de Selección y BPO de Auren.

Sin puntualizarlo directamente, para este experto, "es conveniente plantearlo con anterioridad para cambiar la situación, cuando las promesas son incumplidas constantemente es momento de buscar otros rumbos".

"La falta de pertenencia es otro de los motivos que muchas personas manifiestan y ponen en la balanza a la hora de decidir ir en busca de nuevos desafíos. Pertenecer implica estar alineados con la misión, con el propósito y con los valores de la empresa de la cual forman parte, y que estos estén alineados con las metas propias e intereses personales", complementa Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

Prepararse para saltar

Nadie salta de una, siempre hay un proceso. Primero es interno, y luego empieza a expresarse. Un paso importante es animarse a encarar este reto.

"El talento empieza a hacer su ‘duelo' laboral y mientras ya empieza a revisar internamente el objetivo de lo que está buscando y cómo conseguirlo. Comienza a ver los tipos de compañía a los que puede o quiere aplicar, reformula su CV, se contacta con headhunters y rompe el hielo con sus primeras entrevistas. En ese proceso va ganando autoestima y confianza", describe María Jimena Hoses, People & Culture Manager en Grupo Ceta.

Es importante diseñar un camino de carrera con una cierta linealidad y un objetivo hacia dónde ir. "Esto le permite al ejecutivo generar un networking laboral que va más allá de la compañía donde trabaja. Después siempre es muy recomendable que el profesional esté atento a lo que está sucediendo en el mercado, tener contacto con colegas de otras empresas e incluso con headhunters, mentores o coaches de carrera. Es mejor estar constantemente activo en el mercado, porque cuando uno quiera cambiar de rumbo su carrera tiene más opciones y puertas abiertas", aconseja Ezequiel Palacios, director asociado de Glue Executive Search.

"Lo peor que se puede hacer es empezar a formar un networking o buscar ofertas laborales cuando el profesional está efectivamente sin trabajo, ya que hay menos chances de que tome la mejor opción, sino que simplemente elegirá la que pueda en ese momento, dejándolo en una posición mucho más vulnerable", advierte Palacios.

Ante la duda de si crecer dentro de la misma organización o buscar nuevos rumbos, para Pablo Rodríguez de la Torre, Senior Client Partner de Korn Ferry Argentina, "esto depende de si te sientes valorado y motivado en tu empresa actual".

"Si hay razones como fidelidad, sentido de pertenencia o relaciones interpersonales que te impulsan a quedarte, podrías buscar oportunidades desafiantes dentro de la misma industria. Sin embargo, explorar otras verticales también puede ser una buena opción", suma Rodríguez de la Torre.

Otro momento de incertidumbre es si anticiparle a la empresa en la que se está, las intenciones de cambio. Patricio Castroagudín, Regional People & Organization Head South America en Siemens, es claro en su respuesta: "Dependerá de la cultura corporativa, si eso se penaliza o no. Una cultura sana debiera habilitar esas conversaciones y buscar la alternativa y propiciar acuerdos. Y entender cuál es la motivación al cambio, si es económica o nace por otro lado".

"Muchas veces en People podemos tener nuestras propias anteojeras y pensar que un C-Level está contento y enfocado, mientras busca oportunidades afuera que no encuentra adentro. Uno espera que cualquier colaborador, en cualquier nivel, sea capaz de tener estas charlas, pero en el nivel más alto de la compañía parece ser más un deber. Especialmente porque en esas sillas la responsabilidad por hacer un pase de "testigo" es muy alta y debiera planificarse con tiempo", añade Castroagudín.

Negociar es la clave

Otro punto importante es saber negociar con el nuevo empleador o con la compañía en la que se está, pero en la que se asume un rol más importante.

"Siempre es positivo comentar de arranque las aspiraciones personales y qué beneficios serían de utilidad para que el nuevo empleador sepa todo desde el inicio y no después de que la persona atraviese una mala experiencia", afirma Hoses. Y agrega: " En el contexto actual, al haber retracción salarial, es importante apoyar mediante apoyo escolar, guardería, cobertura médica al grupo familiar, cobertura en supermercado, combustible o viáticos de transporte. También suma generar beneficios relacionados a programas de wellness y educativos ".

"En cuanto a la diferencia salarial, se recomienda investigar cuál es el rango de sueldos para el puesto en cuestión en el mercado laboral actual, y plantear una negociación basada en datos concretos y argumentos sólidos que respalden la solicitud de un salario más alto. También es importante tener en cuenta los años de experiencia (y si son en la misma industria a la que se aplica o no), habilidades y formación que uno tiene, así como la ubicación geográfica y el tamaño de la empresa, ya que estos factores pueden influir en la remuneración ofrecida", detalla Antonela Colella, directora de Operaciones de Servicios de Adecco Argentina.

En lo que respecta a la diferencia salarial, Terlizzi resalta que actualmente el mercado local está en un momento muy particular. "Considerando que muchas personas en realidad no se encuentran en búsqueda laboral activa, y podemos afirmar desde nuestra área de Recruiting & Hunting, que muchos de nuestros procesos requieren que ‘salgamos a buscar al talento' y contarle que tenemos una propuesta alineada a su perfil", indica la CEO de HuCap.

Esto genera varios efectos en el mercado, "el principal es que las personas que no se encuentran en una búsqueda activa de trabajo (pero sí dispuestas a escuchar ofertas), pretendan salarios que en algunos casos llegan a estar entre un 50 y 60 por ciento por encima de lo que ya perciben actualmente y se generan desfasajes entre lo que las empresas tienen para ofrecer, pueden pagar o respeta su equidad interna, versus lo que la gente pretende para un cambio laboral", completa Terlizzi.

En primera persona

Maximiliano Kassai, actual director general de Prosegur Alarmas para Latinoamérica fue hasta hace poco COO regional en DirecTV. El desafío de dar el salto le "encantó", dice.

"Conocía muy bien a la compañía, una marca muy robusta y reconocida en la región y, sobre todo, entendía que había una oportunidad enorme de crecimiento en la categoría de alarmas monitoreadas, una categoría muy poco conocida y desarrollada con muy baja penetración", cuenta Kassai.

Todo esto hizo que los miedos no fueran un tema a tener en cuenta al momento de saltar. "Obviamente se me cruzó por la cabeza la idea de que no se cumplieran las expectativas que tenía. Por ejemplo, tenía en claro que había que hacer un cambio muy fuerte en la estrategia del negocio, porque veía una enorme oportunidad de crecimiento, pero quizás mi idea no era lo que buscaba la compañía. La realidad es que, durante este primer año y medio en el cargo, me sentí muy apoyado en todas las decisiones que tomé", detalla hoy desde Prosegur Alarmas.

Vanesa Diambra se animó a escalar dentro de la misma empresa, y pasar de una posición regional a otra global: era la directora comercial de Roche Diagnóstica para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay y ahora es la nueva International Business Leader de la compañía.

"Reconocer el momento adecuado para dar un salto profesional es una combinación de autorreflexión, análisis objetivo e intuición. Suelo decir que existen al menos tres tipos de confort o comodidad laboral: la sana, que llega cuando estás establecida en tu rol, y todavía te desafía, pero vos estás sólida para enfrentar lo que surja", explica Diambra.

¿Por qué la describe como sana? "Porque es fruto del esfuerzo que hiciste para llegar ahí, del equipo que lograste armar, las redes que supiste tender, la confianza que construiste con otros y la propia. Es un confort que se disfruta y una quisiera perpetuar en el tiempo", indica.

"Luego, existe la comodidad meseta, cuando lo que hacés deja de representar un reto, y es una señal temprana para empezar a buscar nuevos desafíos y prepararte para el salto. Es importante escuchar esta alerta antes de que la meseta se vuelva una comodidad peligrosa, en la que tu fuego vital comienza a apagarse, y corrés el riesgo de tomar decisiones impulsivas", completa Diambra.

Al mismo tiempo, ya se están cumpliendo 11 meses desde que Denise Cancian, aceptó ser la CEO de Burson Argentina y liderar la fusión de tres agencias de comunicación. "El primer miedo siempre está relacionado con salir de la zona de confort y pensar si seré capaz de asumir el nuevo desafío. Después de 25 años de trabajar en planificación y ejecución de estrategias de comunicación en diferentes agencias, empresas y países, este nuevo rol implica dirigir un negocio, supervisar un equipo de profesionales y mirar las finanzas, entre otras cosas", resalta la líder.

"Al enfrentarse a algo nuevo siempre surgen los miedos habituales que acompañan a cualquier transición importante en la vida. Para mí este cambió significó salir de una posición de confort, con personas y situaciones conocidas y enfrentarse a lo desconocido conlleva un grado de incertidumbre y temor", cuenta Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina.

Fernando López Iervasi, presidente de Microsoft Sudamérica Hispana, resalta una anécdota personal para graficar el momento de decidir: "Hace unas semanas pude alcanzar una de mis metas personales más importantes, hacer cumbre del volcán Lanín. Durante esa experiencia uno de los instructores me dijo: ‘Ante la duda, no hay duda' y me parece un consejo espectacular. Creo que, si uno está dudando, es porque ya hay una decisión tomada".

"La aparición de miedos y desafíos va a estar en cada una de las decisiones que tomemos siempre y cuando queramos salir de la zona de confort. Al final se trata de eso, aprender y hacer una carrera en base a nuestro propósito particular. Simplemente tomar impulso y avanzar en nuestro próximo objetivo", concluye López Iervasi.