Más vuelos entre Argentina y España: una de las principales aerolíneas amplía su frecuencia en una ruta clave

El mundo pospandemia obligó a replantear supuestos y reorganizar planes puertas adentro de muchas compañías y, en especial, en la industria aeronáutica. Sin embargo, a medida que los cronogramas de vuelo se normalizan, las empresas se animan a abrir nuevas rutas y a apostar por tecnologías innovadoras.

Es el caso de Air Europa, cuyo plan de expansión y crecimiento en torno a sumar aviones más modernos y eficientes como los Boeing 787 Dreamliner y los Boeing 737, supone reforzar la posición de la aerolínea en el hub de Madrid, responder al aumento de la demanda, recuperar rutas y aumentar frecuencias.

En este sentido, decidieron ampliar de forma paulatina su operativa y, a partir de este año, aumentará su frecuencia a Córdoba, su segundo destino en Argentina, y pasará de seis a siete vuelos a la semana desde marzo de 2023. Con esta nueva frecuencia, la aerolínea incrementará en un 32 por ciento la oferta respecto a 2019 y prevé mantener un nivel de ocupación media superior al 92 por ciento.

En lo que respecta al pasado ejercicio, Air Europa cerró el 2022 con un aumento de pasajeros del 24 por ciento versus 2019, datos que evidencian el buen comportamiento y la recuperación de la ruta.

Estas cifras responden, igualmente, no solo al empleo en este destino de los Boeing 787 Dreamliner, los más avanzados de su categoría en vuelos de largo radio, sino también a esfuerzos para llegar a la eficiencia en la gestión.

La ruta, que está compuesta por Córdoba-Asunción-Madrid, mostró una fuerte recuperación pospandemia, lo cual empujó a la compañía a tomar esta decisión. "Hay un consumo revancha. La gente que estuvo casi dos años metida en sus hogares ahora salió a conocer no solo destinos de corto o mediano radio, sino también de largo radio", enumera como causa principal Diego García, director Comercial América de la aerolínea, y explica que las rutas entre Latinoamérica y Europa tienen un componente muy emocional de parientes que van a visitar a su familia. "Todo eso hizo que se recupere muy rápidamente la ruta de Córdoba, de hecho, ya hasta febrero vamos a seguir con ocupaciones encima del 90 por ciento".

Diego García, director Comercial América de Air Europa.

Pero también hay otros factores que animan a la compañía, más allá de la demanda, como la tarifa media que se paga. Hoy la ruta de Asunción-Córdoba es la segunda más rentable de todo el sistema Air Europa, luego de la de Ezeiza, mientras que la Argentina es el segundo país en producción, o sea, más ventas de toda América, después de los Estados Unidos.

A pesar del contexto económico, García menciona que el interés por viajar se mantiene entre el público latinoamericano. Sin embargo, en Europa estos factores pueden llevar a que esas decisiones se tomen con cautela: "Es más fuerte el punto de origen América o en este caso Argentina o Paraguay, que el europeo. El europeo no está acostumbrado a lidiar con la inflación y tiene la guerra en el patio de la casa. Entonces todo eso lleva a tomar definiciones de viaje en más corto plazo. En América latina estamos acostumbrados a trabajar con inflación, no tenemos la guerra y tomamos decisiones más a largo plazo. Eso significa que el poder de compra viene más rápido y nos llevó a tener esta situación de peso sobre las rutas. Entendemos que esta demanda en el primer semestre del año se va a mantener igual que este año", analiza y menciona que las dudas están respecto a lo que pueda pasar recién después de Semana Santa, para el inicio del verano europeo.

"Creemos que el primer semestre del año va a ser muy parecido a lo que pasó este año en la región, quizás el tema del ingreso medio baje un poquito, no sabemos, ojalá los costos de combustible puedan bajar porque siguen todavía muy altos. La inflación en el mundo, si bien empieza a bajar, acá todavía no. Y eso dificulta un poco la perspectiva, pero sabemos que el argentino está acostumbrado y toma recetas para ganarle a la inflación como, por ejemplo, comprar con mucha anticipación", amplía.

Este año los argentinos sufrieron varios traspiés para la compra de pasajes (como la eliminación de las cuotas para viajes al exterior o la implementación del dólar Qatar), pero desde la empresa mencionan que así y todo el argentino encuentra la forma para seguir con sus planes. Además, García explica que el componente de argentinos que se mueven para visitar familiares en Europa (o viceversa) sigue traccionando y hace que la ruta tenga un flujo de pasajeros garantizado todo el año.

"Y después está el turismo. Yo creo que el flujo de pasajero turista que viaja a Europa y Estados Unidos está menos impactado que el pasajero que va a destinos más cercanos, como Brasil o el Caribe, donde se usaban más las cuotas. Creo que el de Europa es un pasajero un poquito más ABC1 o 2, donde la decisión no pasa exclusivamente por las cuotas", analiza García.

A la par, sube el interés de europeos que quieren visitar estas tierras, no solo por sus bellezas culturales y naturales, sino por un tipo de cambio que los favorece. "El europeo llega acá y se encuentra con algo que realmente le llama la atención. Todavía el dólar tarjeta para el turista no lo tiene implementado, se anunció con bombos y platillos, pero todavía el turista no lo puede vivenciar y tiene que ir a una cueva. Realmente si la Argentina trabaja en hacerle la vida más fácil al turista, tiene todo para ser un destino de primer nivel para el turismo europeo", sentencia el director Comercial de la aerolínea que empezó el año con una ocupación en los aviones de 65 por ciento de público argentino y ahora está cerca de un 50-50, entre argentinos y europeos. La firma vuela a 40 destinos del viejo continente, por lo que ese porcentaje va más allá de solo españoles.

"Eso también te lleva a tomar la decisión porque vos no podés tener mucho peso de un lado porque cuando se te cae esta demanda el vuelo pierde ocupación. Ese también es otro porqué se toma la decisión de aumentar oferta. Ya el peso de Europa empieza a ser más eficiente".

Sobre las perspectivas para el año que comienza, García explica que el desafío está en entender factores que no están bajo su control, como el futuro de la guerra en Europa, un componente que puede crear frenos en algunos flujos de pasajeros. "El otro desafío es mantener estos niveles de ocupación con más oferta", agrega. Además, la industria también se enfrenta a retos como la inflación en el mundo y problemas de personal que se vieron en aeropuertos de todo el mundo.

Y si bien todavía hay incertidumbre sobre cómo se comportará la industria a partir del segundo semestre, García es optimista. "El mercado corporativo se recuperó entre un 50 y un 60 por ciento respecto de lo que era en 2019 y las encuestas dicen que hay un 20-30 por ciento que los próximos tres meses va a viajar, que todavía no viajó. Eso es todo un público nuevo que no viajó en el 2022. Entonces yo creo que hay oportunidades todavía. El desafío es mantenernos para captar esas oportunidades que hay y hacer que este flujo de pasajeros que se volcó a viajar e hizo recuperar la industria se mantengan".

La mirada ambiental

Air Europa inició su ruta a Córdoba, vía Asunción, en diciembre de 2016 y menos de tres años después empezó a ser operada con los aviones Dreamliner, capaces no solo de reducir el tiempo de vuelo en 40 minutos sino también de brindar el mejor rendimiento medioambiental al reducir el consumo de combustible y emisiones en un 20 por ciento, en comparación con otros aviones de tamaño similar; y en un 60 por ciento el impacto acústico.

"Las aerolíneas en Europa tomaron el compromiso de llegar a la emisión cero para 2050. Eso conlleva una serie de inversiones muy importantes de todos lados: de los gobiernos, de los diferentes actores privados (ya sea aerolíneas, aeropuertos, etcétera) y proveedores de servicios. En lo que respecta a Air Europa, tenemos hoy todas nuestras flotas de largo recorrido operadas por Dreamliner y hoy el 24 por ciento de todos los vehículos que operan en el aeropuerto de Barajas de Air Europa ya son eléctricos. Queremos llegar al 2030 con el 80 por ciento de estos vehículos", menciona García.

Además, la aerolínea ya hizo un vuelo prueba 100 por ciento sustentable en el mes de mayo con combustible SAF, el biocombustible para la aviación. "Realmente la Comunidad Europea está trabajando muy fuertemente con esto el compromiso de llegar al 2030 con el 37 por ciento de consumo de este combustible y al 2050 con el 80 por ciento y poder llegar a esa emisión cero que tiene de compromiso", concluye García.

Los vuelos diarios a Córdoba despegarán del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 23.45 horas para hacer una parada técnica en el Aeropuerto Silvio Pettirossi Internacional de Asunción. Desde allí, volarán a Córdoba donde tomarán tierra a las 09.30 horas (hora local). En sentido inverso, los vuelos despegarán de esta ciudad argentina a las 15.50 horas (hora local) y, tras la parada en la capital de Paraguay, aterrizarán en Madrid a las 11.25 horas del día siguiente.

