Los pasajes de avión serán más caros desde 2023: cuánto aumentan

Los pasajes de avión serán más caros desde enero del año próximo, por lo que afectará a las vacaciones de verano. Como anticipó El Cronista, los vuelos domésticos e internacionales sumarán un impuesto, tributo que se incluyó a último momento en la ley del Presupuesto 2023. Con este nuevo recargo, se pagarán ocho cargos adicionales a la tarifa base de los tickets para viajar al exterior y cinco en el caso de los vuelos internos.

La medida se oficializó este jueves con la publicación del decreto 799/2022 en el Boletín Oficial sin cambios respecto del texto presentado originalmente en el Congreso de la Nación. Con el presupuesto 2023 aprobado, ya son 27 los impuestos que se crearon o ampliaron desde 2019 . En materia de vuelos, la Argentina es el país de la región con más carga tributaria: se paga hasta seis veces más que en mercados vecinos. Más de la mitad del costo de un pasaje corresponde a impuestos.

La nueva tasa de seguridad, relativa al servicio de seguridad operacional a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), consistirá en un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su valor no podrá superar el equivalente al 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del escalafón general del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según estipula la norma.

Calculado sobre un salario de referencia, estimado en $ 100.000, significaría $ 250 por usuario, que tendrán que cobrar las emisoras de los boletos como agentes de percepción, ya sean las líneas aéreas o las agencias de viajes que vendan el servicio.



"Dicha tasa será equitativa y proporcional al servicio prestado y deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina (SNA)", aclara el escrito.

CUÁNTOS IMPUESTOS SE PAGAN EN PASAJES DE AVIÓN

En vuelos internacionales, los pasajeros ya pagan siete extras a la tarifa aérea básica: cuatro impuestos y tres tasas. Con el nuevo tributo, pasarán a ser ocho en total: cuatro y cuatro, respectivamente.

Así, un boleto emitido en pesos desde la Argentina hacia el extranjero deberá abonar: en impuestos, la Percepción al Impuesto a las Ganancias (un 45%), la Retención al Impuesto a las Ganancias (un 5%), el Impuesto de la Dirección Nacional de Turismo (un 7%) y el 'dólar Qatar' (un 25%); mientras que en tasas, la de uso de aeropuerto (u$s 57 en la mayoría de las terminales, que tienen como concesionario a Aeropuertos Argentina 2000), la de migraciones y aduana (u$s 10), la de seguridad percibida por ANAC (u$s 8) y la que se acaba de aprobar.

En los vuelos de cabotaje, los cargos serán los mismos que hasta ahora más la tasa que se sumará.

En los vuelos de cabotaje, los cargos serán los mismos que hasta ahora -el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10,5%; el Impuesto sobre Ingresos Brutos; la tasa de uso aeroportuario, que varía desde $ 133 a $ 614, dependiendo del aeropuerto; y la tasa de seguridad, de $ 40- más la tasa que se sumará.

A qué se destinará el nuevo impuesto

Con los fondos generados, se busca financiar a la PSA como se hizo en la época de la Policía Aeroportuaria, cuando dependía de la Fuerza Aérea. La tasa ya existió anteriormente y dejó de percibirse en 2005, cuando se creó la PSA. Fuentes vinculadas a esta entidad le explicaron a El Cronista que "la inmensa mayoría de los países financia su servicio de seguridad aeroportuaria con una tasa a tal efecto".

"Hoy, del total del presupuesto de la PSA, el 96% se destina a la masa salarial, situación que se repite desde hace años. En 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación le planteó esta cuestión al Ministerio de Transporte nacional para intentar subsanarlo", detallaron.

"Se firmó un convenio con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) que nunca llegó a ejecutarse. A la fecha, PSA es el único organismo aeroportuario que presta servicios en todos los aeropuertos del sistema nacional y no cuenta con financiamiento proveniente de la venta de pasajes aéreos", concluyeron.

Las líneas aéreas rechazan la nueva tasa que se aplicará a los vuelos

El sector alertó sobre el alto impacto que tendrá la medida. Al rechazo de las low-cost Flybondi y JetSmart se sumó el de las entidades representantes de las líneas aéreas extranjeras, que consideraron que la política pone en riesgo la recuperación de la aviación en el país.

"En lugar de facilitarla, el Gobierno impone obstáculos", aseguró la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). "El Estado debe cubrir el costo. Ya rige una tasa de seguridad de u$s 8, además de un sinfín de impuestos que hacen que el sector en la Argentina sea uno de los más gravados del mundo", apuntó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

"Los costos de navegación aérea son ocho veces más caros que en Chile y los de aterrizaje significan el triple comparado a Paraguay (en un avión Airbus A320-200). Este es un golpe paralizante para la industria y los ciudadanos. La Argentina está plagada de impuestos y tasas injustificables que perjudican la demanda de viajes aéreos e inhiben el desarrollo del país", continuó Cerdá.



El ejecutivo enfatizó que "viene perdiendo competitividad frente a sus pares de la región". "Tras finalizar la temporada de verano en el hemisferio sur, muchos operadores podrían reconsiderar sus frecuencias al país. Es momento que los legisladores reconozcan la contribución que hace la aviación", aseguró, quien, en el marco de la cumbre que se realizó en octubre, ya había manifestado su preocupación sobre la percepción del 'dólar Qatar'.

En línea con él, Jose Ricardo Botelho, director ejecutivo & CEO de ALTA, comentó que "la Argentina es el país que más grava la actividad en la región". "A pesar de los esfuerzos que realizan las empresas para hacer sus costos operativos más eficientes, se presenta una realidad compleja con los múltiples impuestos y tasas que encarecen la tarifa final y deben asumir los pasajeros", destacó.

"La aviación dejó de ser un lujo para ser un servicio esencial. La lógica económica demuestra que cuanto menos se lo grava sector, más posibilidades de crecimiento tiene. Este impuesto agrava aún más la escasa competitividad del país para atraer viajeros. Se trata de una extensa cadena de valor que pierde oportunidades", expresó Botelho.

Para ambas entidades, el mercado argentino tiene las condiciones para crecer en los próximos años, dado que los pasajeros viajan en promedio 0,61 veces per cápita por año. Pero para eso coinciden en que es necesario aplicar otras políticas que ayuden a que más usuarios viajen y tomar como ejemplo a otros países que, tras reducir sus gravámenes al transporte aéreo, de inmediato recibieron más pasajeros.