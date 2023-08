Warren Buffett: 3 consejos de inversión que todo el mundo debería saber para cambiar su vida

Muchas veces aquellas personas que recién dan sus primeros pasos en el mundo de las inversiones se sienten desbordadas ante la cantidad de cosas que deben tener en cuenta a la hora de saber adónde depositar su dinero, y cómo saber si se trata de una buena decisión o no.

De este modo, una de las mejores formas de aprender es escuchar o seguir los consejos que personas expertas en este rubro han brindado en distintas charlas o entrevistas. Y sin lugar a dudas, Warren Buffett es una de las personalidades más respetadas a nivel mundial a la hora de invertir.

¿Quién es Warren Buffett?

De origen estadounidense, Warren Buffett, también conocido como el Oráculo de Omaha, es la cuarta persona más rica en el mundo y actualmente posee un patrimonio neto de u$s 110 mil millones.

Buffett saltó a la fama luego de predecir el colapso de Wall Street en 2008, y desde ahí se ha convertido en uno de los inversores más exitosos del mundo. Al día de hoy, el Oráculo de Omaha se desempeña como CEO de la empresa Berkshire Hathaway.

Warren Buffett ha hecho miles de millones con sus inversiones en todo el mundo.

Los 3 consejos de Warren Buffett a la hora de invertir

En base a esto, Buffett ha otorgado una serie de recomendaciones para aquellos que busquen desarrollar su propia estrategia de inversión. De este modo, estos son los 5 mejores consejos que el Oráculo de Omaha recomienda a la hora de invertir:

1. Busca un margen de seguridad

Una de las piedras angulares de la filosofía de inversión de Buffett es priorizar un margen de seguridad. En términos simples, un margen de seguridad se refiere a las características de una inversión que ayudan a proteger a los inversores de pérdidas de dinero.



Por ejemplo, si una acción cotiza a u$s 10 por acción, pero los activos de la empresa valen de manera realista u$s 12 por acción, entonces hay un margen de seguridad de u$s 2. Por eso, siempre es importante asegurarse de tener este tipo de márgenes, y no invertir más de lo que tienes.

2. No sigas a la multitud

Uno de los consejos más importantes que el Oráculo de Omaha siempre ha recalcado es la importancia de no seguir a la manada. En un mundo donde es muy fácil verse influenciado a través de las redes sociales, Buffett aconseja no comprar una acción porque todo el mundo la está comprando.

Pero tampoco debes siempre llevar la contraria y vender las acciones que todos los demás están comprando. Como lo hace Buffett, la mejor manera de invertir es ignorar a la multitud por completo y concentrarse en encontrar valor por tu propia cuenta.

3. No temas las caídas del mercado

El objetivo obvio de invertir en acciones es comprar barato y vender caro, pero la naturaleza humana puede obligarnos a hacer exactamente lo contrario. Cuando vemos que todos nuestros amigos ganan dinero, es cuando sentimos que también deberíamos intentar ganar dinero. Por eso, cuando los mercados bursátiles colapsan, es nuestra naturaleza salir antes de que los precios bajen más.

El Oráculo de Omaha suele aprovechar a que bajen los precios de las acciones, y eso explica por qué el 2022 fue un año particularmente activo. De este modo, Buffett acepta los descuentos en sus acciones favoritas y dice: "Las oportunidades se presentan con poca frecuencia. Cuando llueva oro, pon fuera el balde y no el dedal".