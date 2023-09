La megainversión de una de las familias más ricas del mundo para meterse en Hollywood

La familia Pinault es una de las más ricas de Francia y del mundo. Su fortuna está valuada en u$s 40.100 millones, según Forbes, y en su mayoría proviene de su negocio de lujo. A través del holding Artémis controlan el grupo Kering, que mueve más de u$s 22.000 millones en ventas por año. Pero ahora el clan francés habría desembolsado varios miles de millones para ingresar con más fuerza en el mundo de las estrellas .

Artémis acordó la compra de una participación mayoritaria de Creative Artistas Agency (CAA), una de las principales agencias de representación de talentos de Hollywood . Su portfolio de artistas incluye a figuras de primer nivel, como Scarlett Johansson, Brad Pitt, Steven Spielberg, Margot Robbie y George Clooney.

De acuerdo a lo consignado por Financial Times, los Pinault adquirieron un 53% de CAA al fondo de private equity TPG. Fuentes cercanas a la operación le aseguraron al medio que la agencia de talentos está valuada en u$s 7000 millones , deuda incluida, y que en 2022 facturó alrededor de u$s 1700 millones.

La actriz Margot Robbie es una de las principales figuras que representa CAA.

El holding de la familia, que maneja activos por más de u$s 40.000 millones , habría pagado un múltiplo de 13 veces el ebitda por su tajada y la adquisición se financiaría con un mix de cash y deuda.



De los materiales de construcción al lujo

"El excepcional insight de CAA, sus relaciones y acceso a sectores clave, combinado con su colaboración e innovación, le dan a la compañía un rol formidable en impulsar oportunidades globales para sus diversos clientes", aseguró François-Henri Pinault, CEO de Artémis. Por su parte, designó a Bryan Lourd, agente de Brad Pitt y Scarlett Johansson, como CEO de la compañía.

François Pinault fundó Kering en 1963 como una empresa dedicada a la madera y los materiales de construcción. Recién en 1999 viró hacia el mundo de los bienes de lujo con la compra del grupo Gucci . Hoy la firma es conducida por su hijo, François-Henri, y maneja en su portfolio varias marcas, desde Yves Saint Laurent hasta Alexander McQueen.

Gucci es el eje de negocios de Kering, el grupo que manejan los Pinault a través de Artémis.

Además, los Pinault son dueños de la casa de subastas Christie's y tienen una colección privada de obras de arte que incluye cuadros de Picasso, Mondrian y Koons.

Por qué los Pinault compraron CAA

"El interés de Artémis en CAA tiene que ver con una diversificación geográfica ...por un portfolio que ha sido, en gran parte, europeo. Además, CAA está por fuerte de los ciclos del lujo y, al mismo tiempo, sigue estando dentro de un negocio que entienden, que está enfocado en personas y servicios ", explicó a FT una fuente que conoce de cerca la situación.





TPG había invertido u$s 1100 millones en CAA en 2010 para quedarse con un 35% de participación. Cuatro años después, incrementó su share con un desembolso de u$s 225 millones para alcanzar un 53 por ciento. El fondo tuvo la intención de sacar la compañía a la bolsa en 2021, pero finalmente desistió.

Otro de los accionistas de la agencia de estrellas es el fondo soberano de Singapur Temasek.