Christie's se impone a Sotheby's en la 'guerra' de las subastas A pesar de la falta de obras de importancia, fue la casa de remates más exitosa del mercado internacional del arte con cerca de u$s 6000 millones en ventas y un ingreso bruto próximo a los u$s 1200 millones

Aunque no publica sus resultados por ser una empresa privada, Christie's es sin duda la mayor vendedora del mercado con cerca de u$s 6000 millones en ventas y un ingreso bruto cercano a los u$s 1200 millones, aunque posiblemente sus ventas este año han bajado un 10% ante la falta de obras de importancia en oferta.

Se renueva permanentemente ya que su rival Sotheby's es ahora también una empresa privada, y por lo tanto más ágil, tras ser vendida en u$s 3700 millones, y es muy activa en China donde es líder con ventas cercanas a los u$s 1000 millones.

Christie's tuvo gran éxito con ventas de las colecciones del cantante George Michael y hubo largas colas en su exhibición en Londres. El producido fue para obras de caridad. La pintura impresionista más linda del año fue un Paul Signac realizado en Saint-Tropez en 1892, y vendido en febrero en u$s 26 millones.

En mayo, también en Londres, vendieron un alfombra Savadif en u$s 5 millones, siete veces más que lo que estimaban. Fue realizada en Irán en el siglo XVII para el Rey de Polonia y tenía un estado espectacular ya que nunca estuvo en el piso y siempre estuvo colgada como si fuera un tapiz. Fue creada con hilos de oro y plata y hacía 300 años que estaba en un Palacio en Alemania. Otra muy similar se vendió en 5,2 millones y está ahora en el Museo de Bellas Artes de Houston.

Varias pinturas de la colección de S. I. Newhouse, se vendieron en grandes precios y la más valiosa fue la naturaleza muerta pintada en Aix en Provence por el genial Paul Cézanne cuando contaba 50 años, se pagaron por ella u$s 59 millones y su base era la mitad.

En Nueva York, en remate de arte africano, se vendió una máscara realizada en el Congo en u$s 4,2 millones. También de la colección de Newhouse se batió el récord por una obra de un artista contemporáneo, fueron 91 millones lo pagado por un "Conejo" realizado por Jeff Koons (64) en 1986, mide 90 cm de alto y está realizado en acero pulido, tenía una estimación de 40 millones.

En Hong Kong vendieron una enorme obra del artista chino Zao Wou-Ki realizada en París en 1988, en u$s 23 millones. Vendieron también la colección de guitarras del músico de Pink Floyd, David Gilmour. Eran 122 instrumentos y una de ellas ofrecida en diez mil dólares se pagó 423 mil. Otra se vendió en u$s 4 millones.

En París lograron otro récord con una pintura de Nicolas de Staël que recuerda un partido de fútbol y se lograron 22 millones de dólares por ella.

Realiza más de un remate por día y son muy reconocidos sus especialistas. Tienen en Argentina una gran representante en Cristina Carlisle, y todos los objetos de arte son de su interés, también tienen ventas privadas cercanas a los 1000 millones para aquellos que prefieren que no tenga estado público la venta de sus obras.