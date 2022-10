La historia del "verdadero Willy Wonka" que creó el chocolate con menta más famoso del mundo

Una fina capa de chocolate negro encapsula un cremoso centro de menta. Cada tableta tiene su propio bolsillo envolvente para proteger a tan refinada golosina. After Eight es top of mind dentro del segmento de chocolates con menta y su historia comenzó hace exactamente 60 años en una ciudad del norte de Inglaterra.

After Eight estaba pensado como una golosina premium para la clase alta. En los 70 llegó a los supermercados.

Brian Lawrence Sollitt nació en York en 1938 poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como un niño, sufrió la escasez de azúcar y dulces producto del conflicto bélico y esto, de alguna manera, marcaria su carrera profesional. En 1954, con tan solo 15 años, ingresó a la chocolatera británica Rowntree , uno de los grandes jugadores de la industria en su ciudad natal y creadora del KitKat.

Entró a la empresa como uno más. Al principio se encargaba de verter con la manga cuidadosamente el chocolate que formaría los bombones del Black Magic, uno de los productos estrella de la firma. Poco a poco fue aprendiendo el oficio y se convirtió en confitero profesional . A su vez, en Rowntree notaron su creatividad y esfuerzo y con un ascenso.

El laboratorio de ideas

Sollitt se convirtió en jefe de la división Créme Experimentation. La misma se ocupaba de investigar y probar recetas que luego se transformarían en los lanzamientos de la marca. Ahí el joven chocolatero pasó de ser un operario a un hombre de ideas. Sin embargo, aseguran, podía pasarse horas frente a la losa de mármol con su espátula tratando de crear el próximo producto estrella.

Su departamento tenía una clara misión: inventar nuevas golosinas y presentárselas al equipo de marketing. Unos se encargaban de templar el chocolate y otros lo degustaban y vendían. En ese laboratorio surgieron varios éxitos de la compañía, como los Yorkies, las barras Lion, los Matchmakers y los Drifters. Y el trabajo de Sollitt era tan reconocido que le encomendaron ponerse al frente de un proyecto secreto .

El proyecto After Eight

En silencio, los ejecutivos de la empresa le pidieron que resolviera una cuestión vital. Rowntree planeaba lanzar un confite premium: una fina tableta de chocolate amargo rellena con un fondant de menta. No obstante, no lograban encontrar la manera de que el relleno no rompiera su chocolatoso empaque y se escapara por los costados.

El trabajador estrella puso manos a la obra y en 1962 presentó el After Eight . Este nombre lo eligieron porque estaba pensado como una colación para después de cenar.

Lo más difícil del proceso fue encontrar la forma en que el relleno no rompiera la fina capa de chocolate

Si bien desde la empresa nunca revelaron la fórmula secreta, la organización benéfica Rowntree Society explicó que la clave era una enzima suavizante . El bloque de fondant con la enzima llega en estado sólido y, tras envolverlo en chocolate, la enzima rompe gradualmente la sacarosa en glucosa y fructosa. Esto hace que tome una forma más liquida y cremosa.

Chocolates por millones

Al principio After Eight estaba pensado para un segmento premium, pero en los 70 ya podía encontrarse en los supermercados. El éxito de la golosina, además de sus otros lanzamientos, llevó a que sus compañeros apodaran a Sollitt como "el verdadero Willy Wonka".

Sollitt celebró los 50 años del After Eight con una versión de tres kilos.

En 1988 Nestlé se quedó con Rowntree por u$s 4500 millones después de un tira y afloje con Suchard y Sollitt se mantuvo en la empresa hasta su jubilación en 2006. Seis años después volvió del retiro para celebrar el 50° aniversario de su creación con un After Eight de tres kilos .

Sollitt murió en 2013, pero la golosina que inventó hace 60 años todavía sigue liderando su segmento. La marca se exporta a 50 países y se venden más de 1000 millones de unidades por año.