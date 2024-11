Con 23 años creó su primer negocio y ahora tiene una plataforma que enseña a importar desde China

Joaquín Méndez (30), conocido como "Woker", empezó su camino emprendedor a los 23 años. Junto a un amigo creó su primer negocio de e-commerce, vio el potencial del sector y decidió hacer videos de YouTube para compartir sus conocimientos con los usuarios.

Debido a la demanda que tenían sus videos, en 2021 creó Achievers Academy, una academia online dirigida a emprendedores para que desarrollen sus propios negocios pero con un foco especial: importar desde China para crear un e-commerce rentable.

"No fue algo que dije ‘yo quiero empezar a enseñar esto', fue algo que la gente me empezó a pedir. Yo hacía asesorías y 9 de 10 eran para preguntarme sobre los procesos de importación ", dice Joaquín Méndez sobre el inicio de la academia que hoy cuenta con más de 9.000 alumnos de América Latina, España y Estados Unidos.

Autodidacta, dejó la facultad -estaba en su primer año de la carrera de Administración de Empresas- para abocarse a su primer emprendimiento que (no lo mantiene en la actualidad). "Aprendí mucho más en un año teniendo un negocio, que en un año yendo a la facultad para estudiar negocios. Decidí abandonar y me dediqué de lleno, puse dos emprendimientos más", explica y hace referencia a sus dos proyectos, además de la academia: Estilo Bunker, una marca de ropa, y My Kiwis, una empresa que vende rasuradoras para hombres .

Achievers Academy, enseñar a importar

Méndez explica que algunos emprendedores empiezan su negocio con solo 200 dólares y de a poco van escalando. " Yo arranqué todo esto con 500 dólares que me lo prestó un amigo ", dice sobre sus proyectos. Mientras que el año pasado Achievers Academy facturó 800.000 dólares, para fines de 2024 proyecta una facturación de 1,6 millones de dólares y triplicar estos números para 2025 .

"El primer paso es identificar un producto para importar y resolver cómo hacerlo. El segundo, es cómo venderlo, para tener éxito. Y por último, viene la etapa de escalar el negocio. La clave es no gastar las ganancias obtenidas en la primera importación. Personalmente, recomiendo que el primer año, en la medida de lo posible, no se toquen las ganancias, para poder reinvertir", detalla Méndez.

Achievers Academy cuenta con más de 9.000 alumnos de América Latina, España y Estados Unidos.

Y explica que hay tres tipos de alumnos: el que quiere comenzar un negocio; el que ya lo tiene, pero siempre le compró a un proveedor local y ahora quiere hacerlo de manera independiente; y el que no tiene un negocio de e-commerce pero considera que puede importar ciertos productos para incluirlos en sus servicios.

" En Latinoamérica es muy difícil importar: hay muchas regulaciones y trabas . Es muy común que las personas que quieren importar y no saben lo que están haciendo se les quede retenida la mercadería en la aduana. Hay veces que la podés sacar, a un costo carísimo y que no es redituable y otras que no podés. Entonces la gente no se anima a importar. A mí me pasó eso por muchísimo tiempo", dice.

Pero los sistemas de importación no son los mismos en todos los países. "Me asocié con los mejores despachantes de aduana de otros países para que ellos me expliquen y me mantengan al tanto de las leyes de esos países y para que les expliquen a mis alumnos los cambios que van sucediendo en las regulaciones".

Dentro de la plataforma, para la que hoy trabajan 19 personas distribuidas en Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil , los alumnos cuentan con clases grabadas y encuentros en vivo con Méndez. El curso más destacado es Pro Legacy, su principal propuesta donde enseña el paso a paso para importar desde China. A este se suman dos mentorías: el Método Thialex, y De bueno a extraordinario, un acompañamiento de ecommerce y productividad. Mientras que el curso más barato se consigue a 97 dólares, el más caro cuesta U$S 3.500 .

"Se puede importar de todo. Dependiendo el país y el producto, se necesitarán ciertos permisos o no. Para la ropa, por ejemplo, necesitás una certificación especial para importarla, pero para importar relojes, no. Hay cosas que no se pueden importar, como artículos de marca", apunta.

Como parte del plan de crecimiento de Achievers Academy, Méndez proyecta incluir dentro de sus servicios una solución de software. "Me quiero meter en el mundo del software para poder potenciar el e-commerce con inteligencia artificial", cierra.