Fangio firmó un contrato en blanco y esta marca lo llevó a la gloria: cumplió 100 años en la Argentina

La marca italiana Alfa Romeo es uno de los grandes jugadores dentro del segmento de autos deportivos. Si bien nació en Milán a principios del siglo XX, esta escudería guarda un vínculo muy cercano con la Argentina . No solo lleva más de 100 años en el país, sino que también protagonizó el primer campeonato mundial de F1 que ganó el legendario Juan Manuel Fangio .

Los cimientos de la compañía se constituyeron mucho antes de llevar su nombre actual. La automotriz francesa Darracq, junto a un grupo de inversores italianos, inauguró una fábrica en Italia, primero en Nápoles y luego la mudó a Portello, cerca de Milán. Sin embargo, las ventas no eran buenas por lo que los italianos adquirieron sus activos y la refundaron como Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA) en 1910.

El 24 HP fue el primer modelo creado por la automotriz cuando aún se llamaba ALFA.

Su primer vehículo fue el 24 HP, diseñado por Giuseppe Merosi. Al año siguiente la marca se metió en el mundo deportivo y empezó a competir en Targa Florio, una carrera de resistencia que se realizaba en Sicilia.

La historia detrás del logo

El famoso logo de la empresa está presente desde su primer año de vida. Al dibujante italiano Romano Cattaneo se le ocurrió el logo tras ver el blasón ubicado sobre una pared en el castillo Sforzesco, en Milán. Se trataba de una interpretación del Biscione Visconteo, el escudo de armas de la familia Visconti, que controló la ciudad durante la Edad Media.

El protagonista del escudo era una serpiente de cuya boca sale una persona. En tanto, la cruz de San Jorge (roja con fondo blanco) hace referencia a la bandera oficial de Milán.

El ingeniero Giorgio Rimini (izquierda) junto a Nicola Romeo (centro) y Enzo Ferrari (derecha)

En 1915 Nicola Romeo se une a la compañía y poco después se convierte en el único dueño, lo que deriva en el cambio de nombre a Alfa Romeo. Romeo era un ingeniero napolitano que había estudiado en Bélgica y tenía una empresa de equipamiento pesado.

Su principal rival, dentro de la industria en Italia, era Fiat. No obstante, la planta de Alfa Romeo era más artesanal y producía alrededor de 300 vehículos por año. La firma apostó por la veta deportiva y contrató como su piloto a Enzo Ferrari, quien había sido rechazado por su competidora . El joven corredor luego se convirtió en jefe del equipo y continuó en la empresa hasta 1929, cuando fundó su escudería.

100 años en Argentina y la conexión Fangio

La familia Carú Costa había viajado a Italia para revisar el avance en la fabricación de los muebles y platería que habían encargado para su nueva casa. Al mismo tiempo, planeaban recorrer las automotrices para elegir su próximo auto. Pero cuando Eduardo Carú se decidió por Alfa Romeo, se enteró que la empresa no tenía representante en la Argentina, lo cual sería un dolor de cabeza a la hora de conseguir repuestos.

El problema se transformó en oportunidad. Carú decidió conseguir la representación local y le dio el proyecto a su hijo, Eduardo. Así fue como en 1923 llegó el primer Alfa Romeo al mercado local. Se trató de un modelo RL, que había sido lanzado en 1922. En 2023 la marca celebró 100 años en el país y hoy su importador oficial es la compañía Centro Milano.

Juan Manuel Fangio a bordo de la Alfetta 158 en el primero campeonato de la F1 en 1950.

Alfa Romeo fue protagonista (y campeona) de los dos primeros campeonatos mundiales de Fórmula 1. El segundo de ellos, en 1951, con Juan Manuel Fangio como su piloto estrella.

"Los ceros los ponen ustedes", les dijo el piloto argentino a los ejecutivos de la automotriz tras firmar su contrato sin antes arreglar la cifra. "Es que ellos no comprendían que para mí ése era uno de los mejores momentos de mi vida. Se me daba la oportunidad de sentarme en el mejor auto de Grand Prix que había en el mundo y se me prefería a algún otro piloto italiano", explicó Fangio en su libro ‘Cuando el hombre es más que el mito'.

Nuevos modelos

Tras competir durante varias décadas, Fiat analizó hacer un joint venture con Alfa Romeo. No obstante, luego propuso comprar a su rival y en 1986 la fusionó con Lancia, la cual había adquirido en 1969. En 2005 Fiat recompró Maserati y creó una división de lujo con Alfa Romeo. Actualmente la marca está bajo el paraguas de Stellantis .

El sedán deportivo Giulia fue uno de los nuevos modelos que la firma presentó en el país en 2018.

En 2018 la firma presentó en la Argentina sus últimos dos modelos: el sedán sport Giuliua y el SUV Stelvio. Fue el primer país en la región al que llegaron sus exclusivos diseños. Y en 2022, luego de cinco años de espera, vio la luz su híbrido Tonale.