El gran problema de las aerolíneas que podría limitar la cantidad de vuelos

La industria de transporte de pasajeros se encuentra en plena recuperación y este año podría tener números récord. Sin embargo, no todas las aerolíneas se verán beneficiadas de este crecimiento por un motivo en particular.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), se espera que 4700 millones de personas vuelen en 2024 , unos 200 millones más que en 2019. La demanda está en alza, pero la crisis de los fabricantes de aviones podría ponerle un tope a esta necesidad de los pasajeros.

El pasado 5 de enero se desprendió la puerta de salida de emergencia de una aeronave de Alaska Airlines en pleno vuelo. Se trataba de un Boeing 737 Max, el modelo con el que la firma estadounidense le compite al A320 de la francesa Airbus. Este incidente derivó en un gran obstáculo para Boeing.

Boeing tendrá un limite a su capacidad de producción y esto afectará a algunas aerolíneas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tomó cartas en el asunto y le impuso a la compañía con sede en Virginia un límite a su producción de aeronaves. Algunas aerolíneas vieron esto con preocupación, ya que esta medida implicaría demoras en la entrega de unidades y, por lo tanto, menor capacidad para aprovechar la velocidad del alza en la venta de pasajes.

No obstante, no todas las aéreas están en estado de alerta. Delta Air Lines es la aerolínea estadounidense con mejor performance en la Bolsa y cuenta con una ventaja: no opera ningún vuelo con aeronaves Boeing 737 Max.

La firma con base en Atlanta realizó un pedido de 10 jets a Boeing, aunque esperaba recibirlos para 2025. Ahora, tras la medida de FAA, proyectan recién tenerlos en su hangar en 2026 o 2027, según consigna Financial Times. En cambio, las aeronaves de Airbus llenaran este hueco.

El A320 es el principal modelo de la francesa Airbus.

Por su parte, su archirrival United Airlines se nutre principalmente de la marca estadounidense. Recientemente les pidió a sus pilotos que se tomen una licencia sin goce de sueldo debido a la escasez de aeronaves.

En el primer trimestre del año, Delta Air Lines exhibió un incremento en sus ingresos operativos del 8% (u$s 11.131 millones). A su vez, presentó una ganancia operativa de u$s 614 millones en comparación con el rojo operativo de u$s 227 millones del primer trimestre de 2023.

El límite a la producción no fue la única repercusión del accidente de Alaska Airlines. Boeing anunció algunos cambios en su directorio. Una de las salidas fue la del presidente ejecutivo Stan Deal, que se jubiló en marzo. Asimismo Larry Kellner, presidente de la junta, informó que no continuará en el cargo una vez finalizado su mandato.