Dos empresas argentinas recibieron un premio internacional por una causa clave: qué proponen

La Asociación Civil Germinar y Zafrán, la empresa de alimentos, fueron premiadas a nivel internacional por crear el primer módulo experimental y demostrativo de un sistema agroforestal en Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Estas organizaciones recibieron la distinción de One Per Cent for The Planet , la organización internacional con presencia en 110 países que, por primera vez en su historia, premió una alianza argentina dedicada a la producción de alimentos sanos, durante los 2024 Summit Awards en San Diego, Estados Unidos.

One Per Cent for The Planet, creada por Yvon Chounard, fundador de la empresa Patagonia y Craig Mathews, fundador de Blue Ribbon Flies , reúne a 4872 empresas que donan el 1 por ciento de su facturación a organizaciones ambientales para proteger el ecosistema y sus comunidades. Según informa la organización, hasta la fecha donaron "más de 672 millones de dólares tanto en efectivo como en otras formas de ayuda a grupos ambientalistas".

De qué se trata el proyecto de Zafrán y Germinar

Mediante la decisión de Zafrán de donar el 1 por ciento de la facturación de 2022-2023 a la Asociación Civil Germinar, las dos organizaciones crearon un agrobosque educativo demostrativo y productivo "para inspirar a los productores locales a adoptar una producción de alimentos sustentable y respetuosa con la vida".

En 1,5 hectáreas plantaron 600 especies nativas, árboles frutales, plantas medicinales y verduras. El sistema agroforestal utiliza un sistema de siete líneas de 30 metros cada una, siguiendo los principios de la agroforestería regenerativa de Ernst Götsch , un agrónomo e investigador suizo que creó un sistema de agricultura que imita los ecosistemas de la naturaleza.

La agrofloresta evolucionó favorablemente en su primer año.

Nito Anello y Charlie Rivero Haedo, con un capital inicial de $50.000, crearon Zafrán en 2012 con el propósito de producir alimentos que nutran, generen trabajo inclusivo y regeneren la tierra. Fue en 2021 que comenzaron a donar el 1 por ciento de su facturación a organizaciones que promueven buenas prácticas de producción de alimentos como Germinar ONG y Escuela Quinta Esencia, certificado por One Per Cent for The Planet.

"Desde aquella primera plantación, hemos seguido invirtiendo en el cuidado del agrobosque. Cada año, realizamos un evento de plantación para introducir mejoras, como la incorporación de 400 nuevas plantas en el segundo año para aumentar la biomasa y enriquecer el sistema. Este espacio se ha convertido no sólo en un proyecto productivo, sino también en un centro educativo, donde más de 500 personas han participado en talleres y actividades destinadas a difundir prácticas agrícolas sostenibles", detallaron en el Summit Awards.