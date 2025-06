Creó una aceleradora para emprendedores con discapacidad y ahora llega a la Argentina

Diego Mariscal es un emprendedor mexicano-estadounidense. "Nací en los Estados Unidos por accidente", dice, al momento de presentarse. Su familia estaba de compras en el país norteamericano cuando Diego nació apenas a los seis meses, lo que le generó una parálisis cerebral . Desde entonces, y a lo largo de los años, buscó crear un espacio para personas con discapacidad debido a la dificultad que encuentran en el mercado para conseguir trabajo.

De esta manera fundó, en 2012 y a sus 26 años, 2Gether-International, una aceleradora de startups para personas con discapacidad que ya apoyó a 700 emprendimientos -principalmente en los Estados Unidos- y logró recaudar u$s 80 millones en inversión, ingresos y adquisiciones .

"Nos tardamos alrededor de cuatro y cinco años en encontrar realmente cuál era el nicho de 2Gether y nuestro mercado. De hecho, empezamos enseñando en la escuela, algo que no tenía nada que ver con la aceleradora", cuenta Mariscal quien sostiene que el primer programa de la empresa, como aceleradora, comenzó recién en 2019.

Antes de eso, Mariscal dio vida a diferentes proyectos. En Monterrey, México, creó Limitless, un programa destinado a las instituciones educativas que buscaba concientizar sobre la discapacidad. "Originalmente, la visión era traer ese modelo a Estados Unidos. Pero nos dimos cuenta de que esos talleres no eran tan bien recibidos en el país porque ya había mucho más avance en temas de discapacidad. Me tardé dos años tratando de que funcionaran estos talleres, pero no había un mercado suficiente ", explica.

De esta manera, comenzaron a hacer diferentes campañas, con una duración de tres meses cada una, con el objetivo de brindarles herramientas a personas con discapacidad. Pero la transformación llegó cuando desarrollaron una campaña orientada a emprendedores y se inscribieron más de 100 personas . "Nunca habíamos tenido tantos inscriptos", dice.

"En todos estos años, 2Gether no generaba ingresos. Todas las donaciones y el apoyo económico que me daba el gobierno por tener una discapacidad, las usaba para fondear la empresa", explica Mariscal. "Usaba cada oportunidad para hablar de 2Gether. Utilizaba Uber Pool (Uber compartido), me iba de un lado a otro de la ciudad, sin un destino en concreto, y a cada persona que el Uber recogía en el camino, yo la pitcheaba sobre la compañía", recuerda.

Diego Mariscal, fundador de 2Gether-International.

Hoy, 2Gether inyecta capital propio que recauda a través de alianzas y patrocinios que mantiene con grandes empresas como Google, Comcast y Amazon, y desembarca por primera vez en América latina y el Caribe junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su llegada a la región lo hace a través de "Ecosistema Accesible", un programa de tres años de duración que buscará mentorear y financiar con u$s 10.000 a 600 startups.

El desembarco en la región

"Ecosistema Accesible cuenta con dos programas. El primero es un programa de incubación de ideas donde ayudamos a emprendedores con discapacidad a validar sus ideas de negocio, que empieza a mediados de junio. A fines de ese mismo mes, lanzamos el programa de aceleración, un curso de 10 semanas, donde ayudamos a escalar emprendimientos para personas con discapacidad" explica Santiago García Méndez, director de 2Gether-International que lidera, entre otros programas, Ecosistema Accesible.

Mientras que el BID aportará un millón de dólares al proyecto, 2Gether se comprometió a reunir el millón restante, alcanzando así un presupuesto total de u$s 2 millones.

Ecosistema Accesible está estructurado en tres verticales:

Accelerator : un curso intensivo de 10 semanas para startups en marcha, que finaliza con una competencia de pitch. El proyecto ganador puede acceder a financiamiento de entre u$s 10.000 y 20.000 .

: un curso intensivo de 10 semanas para startups en marcha, que finaliza con una competencia de pitch. El proyecto ganador puede acceder a . Venture Labs : incubadora de cuatro semanas orientada a validar ideas tecnológicas desde su etapa inicial.

: incubadora de cuatro semanas orientada a validar ideas tecnológicas desde su etapa inicial. Comunidad 2Gether-International: un espacio donde personas con discapacidad y actores del ecosistema emprendedor pueden conectarse y generar networking.