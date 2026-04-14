El vinagre blanco se considera uno de los ingredientes más versátiles en el hogar. Aunque su uso habitual se centra en la limpieza de pisos, cocina y baño, se volvió popular rociarlo en el colchón por sus beneficios. Este truco, que resulta sencillo y accesible, se ha difundido por su eficacia en desinfectar, neutralizar olores, eliminar la humedad y prevenir la aparición de pequeñas plagas. El uso de vinagre en el colchón se justifica por su capacidad para desinfectar y neutralizar olores. Aunque no elimina las manchas de manera total, el vinagre ablanda la suciedad y actúa como un limpiador natural, ideal para espacios cerrados o con escasa ventilación. El colchón tiende a acumular olores, polvo y suciedad que no siempre se eliminan con una limpieza básica. En este contexto, el vinagre se presenta como un aliado fundamental que mejora la higiene del dormitorio, prolonga la vida útil del colchón y contribuye a un descanso más profundo y saludable. Adicionalmente, este método se emplea como repelente para pequeños insectos. El aroma ácido del vinagre blanco ayuda a ahuyentar plagas que suelen ocultarse en las áreas menos visibles. Por lo tanto, pulverizar vinagre sobre el colchón puede ser una alternativa práctica a productos químicos más invasivos. Para maximizar los beneficios, es suficiente con preparar una mezcla sencilla de vinagre blanco y agua en un pulverizador. Posteriormente, se sugiere rociar sobre el colchón, dejar actuar durante al menos una hora, aspirar o frotar las manchas y permitir que se seque. Lo óptimo es aplicar la mezcla en ambos lados del colchón y aguardar a que se seque completamente antes de volver a colocarlo en la cama.