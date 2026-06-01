En el estado de Alabama, los progenitores podrán inscribir a sus hijos con cualquier apellido en el momento de la inscripción de nacimiento, sin necesidad de que coincida con el del padre o la madre. Esta normativa ya es de aplicación efectiva y transforma el modo en que se elabora el certificado de nacimiento en dicho estado, generando repercusiones directas en el proceso inicial.

La modificación es parte de la legislación sobre estadísticas vitales y define las libertades que poseen los padres al seleccionar el nombre y apellido del recién nacido , así como las limitaciones formales que deben cumplirse para garantizar que el registro sea aceptado por las autoridades competentes.

¿Qué apellidos tienen la opción de elegir los padres en Alabama?

La normativa actualmente vigente en Alabama establece que los padres tienen la facultad de otorgar a su hijo cualquier nombre que consideren apropiado al momento de registrar el nacimiento. De manera explícita, se aclara que el apellido del menor no está obligado a corresponder al de ninguno de los padres.

Esto implica que, al completar el certificado de nacimiento, no hay una obligación legal de incluir el apellido paterno o materno. La decisión queda a discreción de los padres, siempre y cuando se respeten los requisitos formales establecidos por la autoridad sanitaria del estado.

Los hijos serán anotados con cualquier apellido al nacer aunque no sea de la madre ni del padre en estos casos.

Requisitos necesarios para la inscripción del recién nacido

Aunque existe la libertad para seleccionar el apellido, el Registro Civil establece determinadas normativas técnicas sobre la correcta redacción del nombre en el acta:

Se permiten exclusivamente las letras del alfabeto inglés.

Se aceptan tanto guiones como apóstrofes.

No se permite el uso de números, símbolos, puntos ni caracteres que no sean del idioma inglés.

¿Cómo influye esta normativa en el proceso de registro del nacimiento?

El trámite de inscripción debe llevarse a cabo ante la autoridad sanitaria competente y el nombre que se consigne en el certificado será el que se registre oficialmente en todos los documentos subsiguientes, como el acta de nacimiento y la identificación estatal .

Por lo tanto, antes de presentar la información, es aconsejable comprobar que el apellido seleccionado cumpla con los criterios formales. Una vez que se haya emitido el certificado, cualquier cambio posterior podría requerir un proceso administrativo adicional ante el Registro Civil estatal.