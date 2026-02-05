El Departamento de Estado de EE.UU. detalla en su sitio web oficial el trámite que todos los padres estadounidenses deben realizar cuando su hijo nace en el extranjero, pues es esencial para certificar que el niño, por parentesco, obtuvo la ciudadanía americana al nacer. En estos casos, el estatus se evidencia de manera práctica: se debe solicitar un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) siempre que el niño haya nacido en otro país y al menos uno de sus padres sea estadounidense. Este documento se emite a niños menores de 18 años que hayan nacido en el extranjero y adquirido la ciudadanía a través de sus padres. Esto sólo puede gestionarse cuando el vínculo se establece a través de una conexión genética o gestacional. No obstante, el padre que tiene la ciudadanía puede autorizar a que el otro figure en el documento. Las autoridades indican que la solicitud puede presentarse en la mayoría de las embajadas o consulados de Estados Unidos o desde MyTravelGov para dar inicio a la gestión online. Estados Unidos explica que todas las personas nacidas en los territorios listados a continuación y dentro de los límites especificados no necesitan un CRBA porque no se considera que su nacimiento haya ocurrido en el extranjero