La Corte Suprema de Florida confirmó la validez de la ley que autoriza recomendar la pena de muerte con el voto de solo 8 de 12 jurados, al rechazar los planteos que buscaban declararla inconstitucional. Con esta decisión, dejó firme el reglamento vigente y consolidó el estándar más bajo del país. El fallo ratifica el esquema aprobado por la Legislatura en 2023 y tiene impacto directo en causas actuales y futuras. Además, podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que mantiene abierto el debate nacional sobre los límites constitucionales en la fase de sentencia capital. El fallo establece que la recomendación de pena de muerte no requiere unanimidad. Aunque el veredicto de culpabilidad debe ser unánime, en la fase de sentencia alcanzan 8 votos sobre 12. La Corte sostuvo que la Constitución federal no obliga a unanimidad en la fase de pena. Así, confirmó el giro iniciado en 2020 y ratificado por la Legislatura en 2023. El impacto es inmediato en causas futuras y en resentencias pendientes. Cerca del 60% de los condenados a muerte en Florida fueron sentenciados por jurados no unánimes. El estado también lidera en exoneraciones: 30 personas salieron del corredor de la muerte y el 97% había sido condenado sin unanimidad. La defensa anunció que buscará revisión ante la Corte Suprema federal, lo que podría reabrir el debate nacional sobre la pena capital.