La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones, ignora notificaciones oficiales o incumple planes de pago durante meses o años. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a todos contribuyentes que acumulen largos períodos de tiempo sin regularizar ciertos trámites obligatorios. Las visitas domiciliarias son realizadas por el IRS a aquellas personas que presenten deudas fiscales durante largos períodos sin resolver. Aunque estas inspecciones no se llevan a cabo de manera automática, constituyen un indicativo de que el caso ha alcanzado una etapa crítica en el proceso de recaudación. Es fundamental que los contribuyentes comprendan la gravedad de esta situación y tomen las medidas necesarias para abordar sus obligaciones fiscales antes de que se intensifiquen las acciones por parte de la autoridad tributaria. En caso de que el contribuyente no responda, el IRS tiene la facultad de proceder con las siguientes acciones: Es imperativo que los contribuyentes mantengan una comunicación adecuada con el IRS para evitar estas medidas drásticas que pueden afectar significativamente su situación financiera.