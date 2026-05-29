Oficial | Por decisión del Gobierno, los hijos podrán anotarse al nacer con un apellido distinto al de su padre o madre

La Justicia de los Estados Unidos establece y mantiene activa una de las legislaciones más rigurosas en relación con la custodia parental de menores. Esta normativa se conoce como la Ley del mejor interés del niño o Best Interest of the Child.

Conforme a lo determinado por los tribunales, ninguno de los progenitores cuenta con prioridad automática para obtener la custodia. En cada situación, los jueces consideran diversos factores antes de llegar a una decisión y el género del padre o la madre no se erige como un parámetro necesario para dicha evaluación.

Cómo se aplica la ley del interés superior del menor en los procesos de custodia

La denominada ley del mejor interés del niño constituye el principio fundamental que los tribunales aplican al determinar la custodia. En virtud de este estándar, los jueces no asignan la tenencia de manera automática ni en función del género de los progenitores, sino que efectúan una evaluación pormenorizada de la dinámica familiar, las condiciones de vida y la capacidad de cuidado que presenta cada uno.

En el transcurso del proceso judicial, se examina qué opción brinda una mayor estabilidad emocional, física y social para el menor. El propósito es garantizar un entorno seguro y continuado, priorizando su desarrollo integral por encima de los intereses individuales de los adultos involucrados.

La Justicia falla a favor de los padres a partir de ahora y las madres no cuentan con prioridad para tener la custodia de sus hijos

La custodia puede otorgarse a la madre, al padre o de forma compartida, según lo que mejor proteja el interés superior del menor.

Este criterio es pertinente tanto en disputas iniciales como en revisiones de la custodia previamente establecidas, en particular cuando se presentan cambios significativos en la situación familiar.

Contenido:

Los criterios clave que considera la Justicia para otorgar la custodia

1. Condiciones de vivienda y entorno familiar.

2. Relación afectiva del niño con cada progenitor.

3. Capacidad para brindar estabilidad económica y emocional.

4. Salud física y mental de los padres.

5. Antecedentes de violencia, negligencia o abuso.

6. Integración del niño en su escuela y comunidad.

7. Opinión del menor según su edad y grado de madurez.

El impacto de esta ley en las madres

En Estados Unidos, la Justicia prioriza acuerdos que fomenten la participación de ambos progenitores, siempre que no haya riesgo para el menor. En casos excepcionales, el tribunal determina la custodia basándose únicamente en el interés superior del niño, sin acudir a presunciones previas.

En muchos países, la madre es vista como la figura predilecta para obtener, casi de forma automática, la custodia de un hijo en procesos de divorcio. No obstante, en este contexto, se considera que lo más adecuado es evaluar las condiciones de vida que tendrá el niño con cada uno de sus titulares.