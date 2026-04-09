En Indiana, las regulaciones estatales especifican claramente cuál es el procedimiento protocolar que debe seguirse al anotar a un recién nacido cuando sus padres no están casados y la paternidad del niño no está legalmente establecida. En estos casos, el apellido del padre no podrá traspasarse al bebé ni se verá reflejado en el certificado oficial de nacimiento. Cuando los padres de un niño no están casados legalmente al momento del nacimiento y el padre no estableció formalmente su vínculo con su hijo, el bebé será anotado únicamente con el apellido de su madre. Por el contrario, si la paternidad está establecida previamente, los padres tendrán la opción de que el niño se inscriba con el apellido paterno, aunque también puede optarse por el materno. De acuerdo con las regulaciones estatales, las maneras de establecer la paternidad con un niño son las siguientes “La información acerca de la paternidad de su hijo y el proceso por el cual establece su paternidad serán tratados de modo confidencial por los empleados del hospital, la Oficina del Fiscal y por los abogados”, indican las autoridades.