Los ciudadanos mexicanos que califiquen para obtener una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y que viajen por vía terrestre, embarcaciones recreativas o ferris directamente desde México hacia Estados Unidos, no necesitarán presentar ninguna otra identificación.

La visa americana y el pasaporte constituyen documentos fundamentales para la mayoría de las personas que aspiren a visitar Estados Unidos, dado que las autoridades migratorias los requerirán antes de permitir el ingreso al país.

No obstante, los ciudadanos mexicanos que califiquen para obtener una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y que viajen por vía terrestre, embarcaciones recreativas o ferris directamente desde México hacia Estados Unidos, no necesitarán presentar ninguna otra identificación.

Asimismo, el BCC puede ser utilizado para viajar en avión o en barcos que visiten puertos extranjeros, sin embargo, en tales ocasiones se requerirá acompañar la presentación con un pasaporte válido.

Sin necesidad de visa o pasaporte: quienes cuenten con este documento podrán acceder a Estados Unidos de manera legal

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece que la BCC es una tarjeta laminada que incorpora tecnología avanzada, la cual permite a las autoridades verificar la identidad de su portador.

En términos generales, dicho documento posee una validez de 10 años durante los cuales puede ser empleado para realizar numerosos viajes y habilita a los mexicanos que la presenten a permanecer en el país por periodos de hasta 30 días, siempre que la razón sea justificada en torno a actividades de turismo o negocios.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal a todos los extranjeros que tengan este documento

Quiénes están habilitados para solicitar este documento que permite la entrada legal a Estados Unidos sin necesidad de visa americana

Para la obtención de este documento, es fundamental cumplir ciertos requisitos básicos que son los siguientes:

Ser ciudadano mexicano y residir en territorio mexicano al momento de realizar el trámite.

Cumplir con los criterios de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

. Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados razones suficientes para garantizar el regreso.

El procedimiento se efectúa en la Embajada de los Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Ingresar de manera legal a Estados Unidos: datos esenciales para quienes gestionen este documento

Quienes cuenten con un BCC e ingresen por vías terrestres o marítimas estarán autorizados para visitar la “zona fronteriza” por un máximo de 30 días. Los territorios que se permiten son

California : menos de 40 km de la frontera

: menos de 40 km de la frontera Arizona : menos de 120 km de la frontera

: menos de 120 km de la frontera Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte Texas: menos de 40 km de la frontera

Cuando se presenta un pasaporte, el BCC actúa como una visa B, reconocida para el ingreso a todas las regiones de los Estados Unidos a través de cualquier medio de transporte, según declaran las autoridades.