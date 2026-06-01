En esta noticia

El estado de Nueva York ha incrementado significativamente los controles vehiculares y ha hecho oficial que se llevarán a cabo inspecciones vehículo por vehículo con el propósito de identificar automóviles que circulen sin la documentación obligatoria vigente.

Las autoridades del tránsito y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) han recordado que todos los automóviles registrados deben adherirse a este requisito y que aquellos que hayan postergado su renovación pueden enfrentar multas y sanciones.

Te puede interesar

Está confirmado | Por decisión del Gobierno, los hijos llevarán únicamente el apellido de la madre cuando sus padres no se estén casados legalmente

Te puede interesar

Oficial y confirmado | El Gobierno visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite

En Nueva York, la inspección de seguridad vehicular debe realizarse anualmente. Este control verifica los frenos, luces, emisiones contaminantes, dirección y otros sistemas esenciales para garantizar que el vehículo sea seguro para circular.

Si el certificado ha expirado, el automóvil no tiene autorización para circular legalmente, incluso si el conductor posee una licencia y un seguro vigentes. La expiración de la inspección se señala mediante una calcomanía visible en el parabrisas.

El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que se demoraron este tiempo en hacer este trámite
El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que se demoraron este tiempo en hacer este trámite

Circular con la etiqueta caducada constituye un motivo de infracción.

Todas las sanciones y repercusiones por la dilación en este procedimiento

Circular sin la inspección vigente puede conducir a:

  • Multas económicas
  • Recargos por demora en la renovación
  • Sanciones adicionales en caso de reincidencia
  • Dificultades para renovar el registro del vehículo

Te puede interesar

La Justicia resuelve a favor de los padres a partir de ahora y las madres no tendrán prioridad para ganar la custodia de los propios hijos