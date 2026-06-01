Las autoridades del tránsito y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) han recordado que todos los automóviles registrados deben adherirse a este requisito y que aquellos que hayan postergado su renovación pueden enfrentar multas y sanciones.

En esta noticia Todas las sanciones y repercusiones por la dilación en este procedimiento

El estado de Nueva York ha incrementado significativamente los controles vehiculares y ha hecho oficial que se llevarán a cabo inspecciones vehículo por vehículo con el propósito de identificar automóviles que circulen sin la documentación obligatoria vigente.

Las autoridades del tránsito y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) han recordado que todos los automóviles registrados deben adherirse a este requisito y que aquellos que hayan postergado su renovación pueden enfrentar multas y sanciones.

En Nueva York, la inspección de seguridad vehicular debe realizarse anualmente. Este control verifica los frenos, luces, emisiones contaminantes, dirección y otros sistemas esenciales para garantizar que el vehículo sea seguro para circular.

Si el certificado ha expirado, el automóvil no tiene autorización para circular legalmente, incluso si el conductor posee una licencia y un seguro vigentes. La expiración de la inspección se señala mediante una calcomanía visible en el parabrisas.

El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que se demoraron este tiempo en hacer este trámite

Circular con la etiqueta caducada constituye un motivo de infracción.

Todas las sanciones y repercusiones por la dilación en este procedimiento

Circular sin la inspección vigente puede conducir a: