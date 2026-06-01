Esta reestructuración del organismo ha suscitado preocupaciones entre especialistas y trabajadores del sistema, quienes previenen sobre posibles demoras, errores y complicaciones en los pagos mensuales.

La Administración del Seguro Social (SSA) ya está trabajando en un proceso de digitalización masiva de sus procedimientos, con el objetivo de modernizar la atención, agilizar trámites y centralizar operaciones en todo el territorio de Estados Unidos.

No obstante, esta reestructuración del organismo ha suscitado preocupaciones entre especialistas y trabajadores del sistema, quienes previenen sobre posibles demoras, errores y complicaciones en los pagos mensuales.

Seguro Social: así funciona el innovador sistema digital que lo cambia todo

El cambio representa un hito significativo en el funcionamiento de la SSA. A partir de ahora, se implementarán dos herramientas fundamentales:

National Appointment Scheduling Calendar (NASC) : facultará a los usuarios para agendar citas online sin necesidad de depender de oficinas locales.

National Workload Management (NWLM): redistribuirá las labores internas entre empleados de todo el país de acuerdo a su disponibilidad.

Esto implica que los trámites ya no estarán limitados a una oficina determinada. Por ejemplo, una solicitud iniciada en un estado podrá ser procesada por un agente situado a cientos o incluso miles de kilómetros.

La digitalización tiene como objetivo optimizar la eficiencia en un contexto desafiante: la SSA enfrenta una notable escasez de personal, el cierre de oficinas regionales y la partida de más de 7.000 empleados en 2025, lo que ha llevado a una reconsideración del sistema operativo.

El sistema funcionará de esta manera y afectará a todos los beneficiarios.

Alerta en el Seguro Social: identificación de los riesgos asociados al nuevo sistema

Aunque la modernización persigue la optimización de los procesos, diversos expertos advierten que esta centralización podría acarrear inconvenientes, particularmente en situaciones delicadas.

Uno de los aspectos más críticos es la pérdida de conocimiento local. Las normativas sobre matrimonio, herencias o certificados difieren según la jurisdicción y no todos los agentes a distancia tendrían la experiencia necesaria en estas regulaciones particulares.

Entre los riesgos más citados se encuentran:

Retrasos en la aprobación de beneficios

Errores en los montos de pago

Sobrepagos o liquidaciones incorrectas

Mayor frustración entre jubilados y solicitantes

Qué medidas tomar para prevenir inconvenientes relacionados con los pagos del Seguro Social

Frente a este nuevo esquema, los especialistas sugieren a los beneficiarios adoptar medidas de precaución para eludir inconvenientes en sus trámites: